Maigne sendromunun bel ağrılarında sık görülen, ama az bilinen bir sebep olduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, manuel tedavi ile bu ağrılara son verilebileceğini söyledi.

Omurganın birbirlerinin üzerine dizilmiş 33 omurdan oluştuğunu belirten Şahabettinoğlu, en üst kısımdan başlayarak boyun, sırt, bel, sakrum ve koksiks (kuyruk sokumu) olmak üzere 4 bölgeye ayrıldığını söyledi. Aynı bölgedeki omurlar benzer özellikler taşırken, geçiş bölgesinde yer alan omurların iki farklı bölgenin de özelliklerini taşıdığını ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, bu yüzden kafa tabanından kuyruk sokumuna kadar devam eden bu sistemde özellikle farklı bölgelere geçiş yerlerindeki disfonksiyon denilen fonksiyon bozukluklarının "geçiş bölgesi sendromu" adı verilen rahatsızlığa sebep olduğunu söyledi. Uzman Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Bu geçiş bölgelerinden özellikle sırt ve bel omurlarının birleşme yerinde oluşan ve tıpta TLGS denilen bu rahatsızlık, klasik tanımı Fransız Dr. Maigne tarafından yapıldığı için Maigne sendromu olarak adlandırılmaktadır. Bu rahatsızlık bel ağrısı yapabildiği gibi bazen de hastalarda karın ağrısı, yalancı kalça ağrısı, kasıkta hassasiyet ve hassas bağırsak semptomları da gözlemlenmektedir. Detaylı bir fizik muayene ile değişik klinik tabloların dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Çünkü hastalar özellikle bu geçiş bölgesinde değil de daha çok bel, leğen kemiği, kasık ve popo bölgesinde ağrıdan veya his azalmasından şikayet edebiliyor” dedi.

Rahatsızlık hissedilen bölgelerin radyolojik görüntüleme, tomografi ve MR görüntüleme sonuçlarının genellikle normal olduğuna değinen Şahabettinoğlu, “Hatta bel MR’ında görülecek anormallikler teşhiste bazen yanılgılara sebep olabiliyor. TLGS tanısı esasen klinik olarak detaylı bir fizik muayene ile konulabilir. MR’da görülen her fıtık hasta şikayetlerinin asıl sebebi olmadığı gibi, tedavi süreçlerinin uzamaması ve hatta gereksiz operasyonlara maruz kalınmaması için her ayrıntının titizlikle değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Maigne sendromunun bel ağrılarında sık görülen ama az bilinen bir rahatsızlık olduğuna işaret eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, manuel tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti. Şahabettinoğlu, manuel terapide bu geçiş bölgesine uyguladıkları mobilizasyon ve maniplasyon tekniklerine ilaveten hastalara bel esnekliğini arttırıcı ve uyluk kaslarını germeye yönelik, gövde kaslarını güçlendirecek egzersiz programları da verilmesi gerektiğini belirtti.