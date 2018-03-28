Dr. Emrah Çinik, sık görülen et benleri hormonal bozukluk sebebi olduğunu belirtti.
Çinik Estetik Merkezinden Dr. Emrah Çinik, “Genetik yapımıza ve aile öykümüze göre benlerin 1/3’ü doğuştan, 2/3’ü sonradan gelişiyor. İnsanlar benlerin çoğunun doğuştan olduğunu sonradan gelişenlerin sakıncalı olabileceğini düşünüyor. Oysa kişide yaklaşık olarak 30 yaşına kadar yeni ben gelişimi devam edebiliyor” dedi.
Cilt ile aynı renkte oluşan et benlerinin ise daha çok 30-40 yaşından sonra görüldüğünü ifade eden Dr.Emrah Çinik, “Şişmanlık, hamilelik, menopoz ve hormon hastalıkları et benlerinin çoğalmasına sebep olabilir. Et benler hastayı rahatsız ediyorsa, çok kısa bir işlem ile alınmaları mümkün. En çok boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz çevresinde ortaya çıkar. Radyofrekans, kriyoterapi ve cerrahi olarak kolayca tedavi edilebilirler.” diye konuştu.
Et benleri çok fazla sayıda ve yaygınsa, hastada bağırsak polipleri ve hormon bozukluğunun mutlaka araştırılmasını öneren Dr. Emrah Çinik, şunlara dikkat çekti: “Diyabetli kişilerin boyun kenarında, kasıklarında ve koltuk altlarında gördüğümüz et benleri sürtünme ve kaşıma nedeniyle kanama, kopma yapacak olursa risk oluşturur. Bunlar çok büyümeden dermatoloji hekimi tarafından alınmalı. Bu et benleri ip bağlayarak düşürmeye çalışmak, asitli ilaç sürmek doğru olmayan yaklaşımlardır.”
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