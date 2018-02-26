Sıkça baş dönmesi ve göz kararması, şah damarı tıkanıklığı olabilir

İHA'nın haberine göre, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı. Dr. Merih Özbayburtlu, sıklıkla baş dönmesi veya göz kararması gibi şikayetleri olan tansiyon ve diyabet hastalarına, bu belirtilerinin şah damarları tıkanıklığı ile ilgili olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Baş dönmesi, göz kararması ve hafif denge kayıpları gibi şikayetler pek çok sağlık sorununun belirtileri arasında yer alıyor. Ancak şah damar tıkanıklığının da bu belirtilere neden olduğunun unutulmaması gerekiyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı. Dr. Merih Özbayburtlu, konuyla ilgili olarak damar tıkanıklıklarının fark edilmediği takdirde inme veya felç gibi ağır tablolara yol açabileceğini söyledi. Dr. Özbayburtlu, "Boynun her iki yanında yer alan ve halk arasında şah damarları olarak bilinen karotisarterleri, beynimize oksijence zengin kanı ulaştırmak gibi önemli bir görevden sorumlu. Vücut için hayati öneme sahip beyin dolaşım sisteminin bir parçası olarak çalışan bu damarlar, yüz, boyun ve saçlı derinin arteriyel dolaşımını da sağlıyor. Damar iç duvarında yıllar içinde biriken ateromplaklarına bağlı oluşan şah damar tıkanıklığının özellikle yatan veya oturan kişinin aniden ayağa kalkması ile oluşan sendeleme, göz kararması, baş dönmesi ve hatta bayılma gibi günlük hayatta çok da üzerinde durulmayan ancak yaşam konforunu ciddi şekilde etkileyen belirtileri bulunuyor. Tansiyon veya diyabet sorunu olan kişiler de bu şikayetlerin ilaç doz değişimleriyle kaybolabileceğini düşünerek doktora başvuruyor. Ancak çoğu insanın aklına gelmeyen bu şikayetlere sahip kişilerde kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir diğer neden, boyun damarlarının daralmış veya tıkanmış olması" diye konuştu.