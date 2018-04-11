Şili'de HIV/AIDS vakalarında 7 yılda yüzde 96 artış

Güney Amerika ülkesi Şili'de Sağlık Bakanı Emilio Santelices, ülkede AIDS hastalığına yakalanma oranının 2010'dan 2017'ye kadar yüzde 96 arttığı uyarısında bulundu.

La Segunda gazetesinin haberine göre, Santelices, üniversite ve hastane yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından "Veriler, bütün Latin Amerika ülkelerinden hatta Afrika'dan bile yüksek. Şu an Şili'de bu hastalığa yakalanan 45 bin kişi var. Ancak bizim tahminlerimiz, bu rakamın 100 binin üzerinde olduğu yönünde." açıklamasında bulundu.

Şili Üniversitesi HIV Merkezi Başhekimi Alejandro Afani de 2010'da ülkede AIDS'e yakalanan kişi sayısının 2 bin 968 olduğunu, bu sayının 2017'de 5 bin 816'ya ulaştığını kaydetti.

Hastalığa yakalanabilecek yüksek risk grubunun 15 ila 25 yaştaki kişiler olduğuna dikkati çeken Afani, ülkede HIV/AIDS'in tamamen kontrolden çıktığına işaret etti.

Afani, "HIV, hiçbir zaman bir öncelik olarak değerlendirilmedi ve zamanında önlemler alınmadı. Gerekli uyarıları yapmamıza rağmen yetkililer, yüksek risk gruplarının bulunduğu üniversite ve liselerde önleyici bir politika uygulamadı." değerlendirmesinde bulundu.