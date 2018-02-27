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Silopi’de engelli öğrencilerin ağız ve diş bakımı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2018 16:11 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli öğrenciler, ağız ve diş taramasından geçirildi.İlçe Sağlık Müdürlüğünce 4 rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirilen sağlık taramasında 100 öğrenci ve 50 personelin diş muayenesi yapıldı.

Silopi’de engelli öğrencilerin ağız ve diş bakımı yapıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli öğrenciler, ağız ve diş taramasından geçirildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünce 4 rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirilen sağlık taramasında 100 öğrenci ve 50 personelin diş muayenesi yapıldı. Eğitim gören personellere ise ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme ve sunumunu Silopi ilçe Sağlık Müdürlüğünden görevli Diş Hekimi Zeliha Börta tarafından verildi. Rehabilitasyon merkezlerinde ağız ve diş sağlığı konusunda ağız bakımı yaptıklarını söyleyen Börta, “Lütfen çocuklarınızın düzenli ağız bakımlarını yaptırın. Çocuklarınızın dişlerini fırçalaması için onlara yardımcı olun, örnek olun, destek olun. Biz bakanlık olarak bütün çocuklarımızın arkasındayız. Sizlerde yardımcı olun. Çocuklarımız sağlıklı dişlere mutlu gülüşlere kavuşsunlar” dedi.

Silopi’de engelli öğrencilerin ağız ve diş bakımı yapıldı

Silopi’de engelli öğrencilerin ağız ve diş bakımı yapıldı

Silopi’de engelli öğrencilerin ağız ve diş bakımı yapıldı

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