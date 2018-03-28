Silopi'de nörolojik hastalıklarda uzay terapi sistemi kullanılıyor

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde nörolojik rahatsızlığı bulunan hastaların tedavisi için uzay terapi sistemi kullanılıyor.

Silopi'de özel bir rehabilitasyon merkezinde uzay terapi sistemiyle nörolojik rahatsızlığı bulunan hastaların tedavisi yapılıyor. Kafes sistemi de denilen uzay terapide, sistem, ön ve alt cephesi açık, diğer kısımları kapalı olan ve demir ray ile halatlardan oluşan bir mekanizmadan oluşuyor. Koşu bandı ve yükseklik torbası da bulunan sistem, tüm yaş grubundaki hastaların tedavisinde kullanılıyor. Sistemle, bedensel engelli hastaların düşme korkusunun da önüne geçilerek, iyileşme sürecine katkı sağlanıyor.

Sistemi kullanan Furkan Düzgün (8), daha önce yürüme konusunda yaşadığı korkuyu uzay sistemi sayesinde atlattı. Raylı sisteme halatlar ile bağlanan Furkan, küçük adımlar atarak ayaklarını hareket ettirmeyi başardı. Önüne konulan futbol topuna ayağıyla dokunan ve durduğu yerde kendisini yukarı doğru çekerek zıplayan Furkan, artık kendi başına korkmadan birçok hareketi sistem sayesinde yapabiliyor.