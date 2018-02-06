Silvan’da Dünya Kanser Günü Etkinliği

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Toplum Sağlık Merkezi tarafından Silvan İlçe Belediyesinde kadınlara yönelik bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında, kansere karşı toplumu bilinçlendirmek ve kanserde erken teşhisi önemine vurgu yapmak amacıyla kontrollerinizi düzenli yapılması istendi. Etkinlikte Uzm. Dr. Ayşe Çelik, Kanser, Kanserde risk faktörleri, erken tanı ve taramanın önemi vurgu yaptı.

Etkinlik sonunda katılımcılara Sağlık Bakanlığının hazırladığı broşürler ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün hazırladığı hediyeler katılımcılara dağıtıldı.