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Silvan’da ‘Güvenli Annelik’ semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 13:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Toplum Sağlım Merkezi tarafında kadınlara yönelik "Güvenli Annelik" konulu semineri düzenlendi.Silvan Toplum Sağlığı Merkezi Uzman Doktor Ayşe Çelik, ilçe Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda kadınlara yönelik düzenlenen seminerde anne süttü çok önemli olduğunu belirtti.

Silvan’da ‘Güvenli Annelik’ semineri

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Toplum Sağlım Merkezi tarafında kadınlara yönelik "Güvenli Annelik" konulu semineri düzenlendi.
Silvan Toplum Sağlığı Merkezi Uzman Doktor Ayşe Çelik, ilçe Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda kadınlara yönelik düzenlenen seminerde anne süttü çok önemli olduğunu belirtti. Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Ayşe Çelik, "Anne sütünün çok önemlidir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde ishal, solunum yolu ve diğer enfeksiyon hastalıklarının daha az görülmektedir. Anne sütünün bebeğin büyümesini ve gelişmesini hızlandırdığı gibi, Anne sütü bebeklerin gereksinimleri olan bütün besin öğelerini içerir. Anne sütü ile beslenmiş çocuklarda egzama, alerjik hastalıklar, diş eti hastalıkları, kanser ve diyabet gibi hastalıklar daha az görülmektedir. Anne sütünün sindirimi kolaydır. Meme emme işlemi çocuğun yüz kaslarının ve kemiklerinin gelişmesini sağlar. Emme işlemi çocuğun piskososyal gelişimine katkıda bulunur. Anne ile bebek arasındaki bağında güçlenmesini sağlar" dedi.

Silvan’da ‘Güvenli Annelik’ semineri

Silvan’da ‘Güvenli Annelik’ semineri

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