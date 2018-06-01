"Sınavdan bir gün önce nefes egzersizleri yapın"

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- SINAVDAN bir gün önce yapılacak nefes ve gevşeme egzersizlerinin öğrencilerin heyecanını dengeleyeceğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Gizem Mine Çölümlü, "Egzersizler çocuğu sınava odaklayacak ve rahatlatacak. Bunu anne ve babalar da uygulayabilir" dedi. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) olarak bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan sınav, 2 Haziran Cumartesi günü, iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. Sınav öncesi hem öğrencilere hem de ailelere önemli tavsiyelerde bulunan Memorial Şişli Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Gizem Mine Çölümlü, kaygının bulaşıcı olduğunu belirterek aileleri uyardı. Sınav kaygısının öğrenilen bilginin aktarılmasını zorlaştırdığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Gizem Mine Çölümlü, "Çocuklar sınava çok fazla anlam yüklediklerinde, sınavla ilgili çok yüksek beklenti içinde olduklarında ve sınavla ilgili zihinsel imajlarında bozulmalar yaşadıklarında bu kaygıyı sıklıkla yaşıyorlar" diye konuştu.

HANGİ BELİRTİLER ORTAYA ÇIKIYOR? Çocuğun rekabetçi ve mükemmeliyetçi yapısının kaygıyı artırdığını vurgulayan Gizem Mine Çölümlü, "Çocuğun yanı sıra anne ve babanın çevreyle desteklenen tutumu bu kaygıyı yükseltebiliyor. Çocuk anne ve babanın beklentisini karşılamak amacıyla sınav kaygısını daha yoğunlukta yaşayabiliyor. Kaygının bedensel, duygusal ve zihinsel yansımalarını görüyoruz. Odaklanmada problem, konsantre olamama, terleme, midede ağrı, baş ağrısı, titreme gibi etkileri sıkça bizim gözlemlediğimiz kaygı semptomları arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı. ANNE BABALAR DİKKAT KAYGI BULAŞICI Sınav öncesi beslenme ve uyku düzeninin önemini de hatırlatan Çölümlü, "Beslenme ve uyku düzeninin yanında anne ve babanın tutumu çok önemli. Kaygı bulaşıcıdır, eğer anne ve baba sınavı çok önemli bir şekilde algılarsa çocuğun da kaygısı otomatik olarak aynı oranda yükselir. Sınav öncesi çocuğa, 'iyi misin, bir şeyin var mı, başaracaksın, korkma, heyecanlanma' gibi telkinlerde bulunmak çocuğun kaygısını yükselten değerde olabilir" dedi.