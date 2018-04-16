Sınır ötesindeki askeri üsler ilaçlandı

Kilis’te baharın gelmesi ile birlikte sınır sınır ötesinde bulunan askeri üsler ilaçlandı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki askeri üs noktaları, ilaçlandı. Bölgedeki su kaynaklarından su numuneleri de alınarak, su değerleri ölçüldü.

İlaçla ve su numunelerinin alınması işlemlerine önümüzdeki süreçte de rutin olarak devam edeceği belirtildi.

Ayrıca Kilis sınır ve ilçelere bağlı köylerde de ilaçlama ve su ölçüm çalışmalarının başladığı duyuruldu.