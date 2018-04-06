Sınır’da ilk göz ameliyatı yapıldı

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesinde ilk defa göz ameliyatı yapıldı.

15 uzman doktor ve 4 pratisyen olmak üzere 19 doktorun görev yaptığı Çukurca Devlet Hastanesinde ilk göz ameliyatı yapıldı. Ankara Numune Hastanesinden gönüllü olarak gelen göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aydın Beyatlı, ilk göz ameliyatı ilçede sevinçle karşılandı. Oyun oynarken elbise askılığının sağ gözüne isabet etmesi sonucu gözü zarar gören 5 yaşındaki İskender Berk, göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aydın Beyatlı tarafından ameliyat edildi. Hakkari Valisi Cüheyit Orhan Toprak, eşi Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, eşi Nazlı Gökçen Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Eyüp Sağır tarafından ziyaret edildi. Vali Toprak’a bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Aydın Beyatlı, dün akşam kendilerine gelen hatanın gözüne askı teli gerdiğini ve gözünün yırtıldığını söyledi. Beyatlı, ”Akşam saatlerinde hemen ameliyata aldık. Mikroskop altında sütorlarını attık hastamız şuanda iyi yarın sabah taburcu edeceğiz” dedi.

Ameliyat olan çocuğa değişik hediye veren Vali Toprak, sınırda ilk defa göz ameliyatı yapıldığını belirtti. Vali Toprak, ”Hocamıza teşekkür ediyoruz. Çukurca’ya gönüllü olarak gelip görev yaptı. Burada teknik cihazlar manasında bazı sıkıntılar vardı. Kendisi temin ederek buraya getirdi. Akşam da acil bir vaka oldu. Doktorumuz hemen müdahale etti ve çocuğun gözünü kurtardı. İlçede ise ilk defa göz ameliyatı yapılıyor. Burada gönüllü olarak görev yapan hocamızı tebrik eder başarılı operasyonundan dolay teşekkür ediyorum” dedi.