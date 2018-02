Sinsi ve sessiz ilerleyen kemik erimesine dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kemik erimesi hastalığının sinsi ve sessiz bir şekilde kemik dokusunda ilerleyebildiğini, belirti olmayan bu durumun kişinin doktora başvurması halinde yapılan tetkikler neticesinde tesadüfen ortaya çıkabildiğini söyledi.

Kemik erimesi(osteoporoz) hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, “Kemik hastalığı olan kemik erimesi özellikle yaşın ilerlemesine bağlı olarak düşen kemik kütlesi nedeniyle ve kırılganlığın artmasıyla meydana gelen bir sağlık sorunudur. Kemik erimesi çoğunlukla hiçbir belirti ve şikayete neden olmadan görülebilir. Hasta çoğunlukla kendisinde kemik erimesi başladığını ve ilerlediğini fark etmeyebilir. Hastalık sinsi ve sessiz bir şekilde kemik dokusunda ilerleyebilir. Belirti olmayan bu durum kişinin doktora başvurduklarında yapılan tetkikler neticesinde tesadüfen teşhis konulur” dedi.

Menopoza giren her hastanın kemik erimesini araştırmak için kemik mineral yoğunluğuna bakıldığını ve kemik erimesi varsa bu esnada fark edildiğini belirten Dr. Ali Kemal Yazıcı şu bilgileri verdi: “Bu nedenle hiçbir şikayet olmasa da kendisini çok sağlam hisseden bir kadında da kemik erimesi olabilir. Bu yüzden menopoza giren her kadına kemik erimesi açısından da muayene ve tetkikleri mutlaka yapılması gerekmektedir. Kemik erimesi genellikle çok ileri aşamalara geldiğinde ve yaş çok ilerlediğinde bazı belirtiler verir. Bu şikayet ve belirtiler: Sırt ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı, boy kısalması, öne eğik ve kambur vücut şekli, el bileği, kalça ve omurga gibi kemiklerde kırıklar. Çok ileri derecede kemik erimesi varlığında umulmadık basit travmalarla bile kırıkların meydana geldiği görülür. Çok ilerlemiş osteoporoz hastalarında kemik ağrıları ve kemiklerde hassasiyet meydana gelebilir. Omurga ve diğer kemiklerdeki kırıklara bağlı vücutta şekil bozuklukları meydana gelebilir. Ağrı ve kırıklardan dolayı hasta giderek hareketsizleşir. Kemik erimesi tedavisinde amaç her şeyi tamamen normale döndürmek değildir. Kemik erimesinin ilerlemesini durdurmak bile büyük bir kazançtır çünkü tedavi edilmediği takdirde sürekli ilerleyen bir hastalıktır.”