HABER

Sinsi ve sessiz ilerleyen kemik erimesine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.02.2018 13:40 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr.

Sinsi ve sessiz ilerleyen kemik erimesine dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kemik erimesi hastalığının sinsi ve sessiz bir şekilde kemik dokusunda ilerleyebildiğini, belirti olmayan bu durumun kişinin doktora başvurması halinde yapılan tetkikler neticesinde tesadüfen ortaya çıkabildiğini söyledi.
Kemik erimesi(osteoporoz) hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, “Kemik hastalığı olan kemik erimesi özellikle yaşın ilerlemesine bağlı olarak düşen kemik kütlesi nedeniyle ve kırılganlığın artmasıyla meydana gelen bir sağlık sorunudur. Kemik erimesi çoğunlukla hiçbir belirti ve şikayete neden olmadan görülebilir. Hasta çoğunlukla kendisinde kemik erimesi başladığını ve ilerlediğini fark etmeyebilir. Hastalık sinsi ve sessiz bir şekilde kemik dokusunda ilerleyebilir. Belirti olmayan bu durum kişinin doktora başvurduklarında yapılan tetkikler neticesinde tesadüfen teşhis konulur” dedi.
Menopoza giren her hastanın kemik erimesini araştırmak için kemik mineral yoğunluğuna bakıldığını ve kemik erimesi varsa bu esnada fark edildiğini belirten Dr. Ali Kemal Yazıcı şu bilgileri verdi: “Bu nedenle hiçbir şikayet olmasa da kendisini çok sağlam hisseden bir kadında da kemik erimesi olabilir. Bu yüzden menopoza giren her kadına kemik erimesi açısından da muayene ve tetkikleri mutlaka yapılması gerekmektedir. Kemik erimesi genellikle çok ileri aşamalara geldiğinde ve yaş çok ilerlediğinde bazı belirtiler verir. Bu şikayet ve belirtiler: Sırt ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı, boy kısalması, öne eğik ve kambur vücut şekli, el bileği, kalça ve omurga gibi kemiklerde kırıklar. Çok ileri derecede kemik erimesi varlığında umulmadık basit travmalarla bile kırıkların meydana geldiği görülür. Çok ilerlemiş osteoporoz hastalarında kemik ağrıları ve kemiklerde hassasiyet meydana gelebilir. Omurga ve diğer kemiklerdeki kırıklara bağlı vücutta şekil bozuklukları meydana gelebilir. Ağrı ve kırıklardan dolayı hasta giderek hareketsizleşir. Kemik erimesi tedavisinde amaç her şeyi tamamen normale döndürmek değildir. Kemik erimesinin ilerlemesini durdurmak bile büyük bir kazançtır çünkü tedavi edilmediği takdirde sürekli ilerleyen bir hastalıktır.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mektupla zayıflayacak

Mektupla zayıflayacak

Aksu Devlet Hastanesinin ihalesi Nisan’da yapılıyor

Aksu Devlet Hastanesinin ihalesi Nisan’da yapılıyor

Silvan’da, ‘Ergen sağlığı bilinçlendirme’ eğitimi

Silvan’da, ‘Ergen sağlığı bilinçlendirme’ eğitimi

Tiroid gözünüzü korkutmasın

Tiroid gözünüzü korkutmasın

Anaokulu öğrencilere ambulans eğitimi verildi

Anaokulu öğrencilere ambulans eğitimi verildi

Prof. Dr. Çetinkaya: “Adet döneminde sigara ve alkolden uzak durulmalı”

Prof. Dr. Çetinkaya: “Adet döneminde sigara ve alkolden uzak durulmalı”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.