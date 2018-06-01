Sinüzit nedir? Sinüzit neden olur? Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit tedavisi nasıl olur?

Sinüzit kemikler arasında bulunan boşlukların yani sinüslerin iltihaplanlası sebebiyle ortaya çıkar. Peki sinüzit neden oluşur? Sinüzite yol açan 5 önemli neden bulunmaktadır. Bu nedenler doğrultusunda ortaya çıkan sinüzit belirtilerini inceleyen doktorlar, hastalara kronik sinüzit ya da akut sinüziti olduğu bilgisini verdikten sonra sinüzit tedavisi uygular. Peki sinüzit tedavisi nasıl olur ve sinüzit neden oluşur? İşte sinüzit hakkında tüm detaylar...
SİNÜZİT NEDİR? SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?
Sinüzit erken dönemde en sık burun tıkanıklığı, yüz ve baş ağrısı, burun ile geniz akıntısı gibi yakınmalarla kendini belli ediyor. Kronikleşirse sorun daha da şiddetleniyor ve bu tabloya baş ağrısı, geçmeyen yüz ağrısı ve koyu renkli burun akıntısı eşlik ediyor. Bunların yanı sıra ağız kokusu ve öksürük gibi sorunlara da neden olabiliyor.
SİNÜZİT NEDEN OLUŞUR?
Sinüzit hastanın yaşam kalitesini oldukça düşürebilen bir hastalıktır. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunun ardından sinüslerin ağızlarının tıkanması sonucu oluşsa da daha pek çok etken sinüzite yol açabiliyor. Örneğin bahar ve yaz aylarında polenler de sinüziti tetikleyerek alerjik riniti olan hastalara adeta kabus yaşatabiliyor.
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Naser Dadaşzade alerji kaynaklı sinüzitin tedavi edilmezse kronikleştiğine dikkat çekerek, “Bu nedenle polenlere maruz kalmaktan kaçınmalı. Bunun için de alerjik bünyesi olan kişilerin, polenlerin en çok yoğun olduğu 05.00 – 10.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları bu mümkün değilse maske ile gözlükle korunmaları şart” diyor.Peki günümüzün önemli bir sağlık problemi olan sinüzite yol açan diğer etkenler neler? Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Naser Dadaşzade sinüzite neden olan etkenleri anlattı, önemli bilgiler verdi.
VİRÜS
Sinüs enfeksiyonuna en sık adenovirüsler, bir başka deyişle üst solunum yolları hastalıklarına neden olan bir grup DNA virüsü yol açıyor. Adenovirüsler daha çok sinüs ağzı yollarında ödeme yol açtıkları için sinüzit oluşturma riski daha fazla oluyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Naser Dadaşzade salgınlardan korunmak için gerekli önlemleri almanın ve grip için yıllık hazırlanan aşıları yaptırmanın hastalık riskini azalttığını belirtiyor.
ALERJİK RİNİT
Devamlı ve mevsimsel görülen alerjik rinitler yüzde 10-20 oranında sinüzite yol açıyor. Alerjiye bağlı burun mukozasının ödemi konkaların şişmesine ve burun hava yolunun daralmasına sebep oluyor. Bunun sonucunda sinüs ağzı yolları daralarak viral ve bakteri enfeksiyonunu arttırıyor. Özellikle mevsimsel alerjide çok kısa sürede hızlı bir ödem oluşuyor ve burun içi mukozası reaksiyonu gerçekleşiyor. Hapşırıkla birlikte nazal tıkanıklık ile ödem artıyor, bu durum da bakterilerin kolaylıkla çoğalmasına zemin hazırlıyor.
DEVİASYON
Burundaki kıkırdak, kemik ve konka gibi anatomik yapının burun pasajını daraltması sonucu, alerjide olduğu gibi, sinüs ağzı yolları daralarak sinüslerde enfeksiyona sebep olabiliyor. Normalde nazal pasajdan geçen hava, konkalar tarafından temizleniyor ve ısısı vücuda uygun hale getiriliyor. Ancak deviasyon varlığında havanın nazal pasajdan geçememesi sonucu sinüslerin havalanması bozuluyor, bunun sonucunda da sinüzit tetikleniyor.
POLİP
Alerjik rinitin neden olduğu ve burun mukozasından kaynaklanan polipler sinüs ağzı ile burun pasajını daraltarak sinüslerin enfeksiyonunu başlatabiliyorlar. Poliplerin salgıladığı sekresyonlar burun ile sinüslerin mukozasını kapladığı için burundan hava alma azalıyor ve koku hücrelerinin reseptörlerinin üzerini örttüğünden koku alma azalmış olur.
BURUNDAKİ BÜYÜK KONKALAR
Burun içindeki yapılar olan konkalar büyük olduklarında yine burun pasajını daraltarak sinüs ağzı yollarında tıkanıklık ve buna bağlı olarak sinüslerde enfeksiyonlara yol açabiliyorlar.
NOT: Bağışıklık sistem yetmezliği, gastroözofajial reflü ve kistik ribrozis gibi etkenler de nadiren de olsa sinüzite neden olabiliyorlar. Bunların yanı sıra üst dişlerin bazı enfeksiyonları ve tedavileri de sinüzite zemin hazırlayabiliyor.
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