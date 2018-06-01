Sinüzit nedir? Sinüzit neden olur? Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit tedavisi nasıl olur?

Sinüzit kemikler arasında bulunan boşlukların yani sinüslerin iltihaplanlası sebebiyle ortaya çıkar. Peki sinüzit neden oluşur? Sinüzite yol açan 5 önemli neden bulunmaktadır. Bu nedenler doğrultusunda ortaya çıkan sinüzit belirtilerini inceleyen doktorlar, hastalara kronik sinüzit ya da akut sinüziti olduğu bilgisini verdikten sonra sinüzit tedavisi uygular. Peki sinüzit tedavisi nasıl olur ve sinüzit neden oluşur? İşte sinüzit hakkında tüm detaylar...

SİNÜZİT NEDİR? SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?



Sinüzit erken dönemde en sık burun tıkanıklığı, yüz ve baş ağrısı, burun ile geniz akıntısı gibi yakınmalarla kendini belli ediyor. Kronikleşirse sorun daha da şiddetleniyor ve bu tabloya baş ağrısı, geçmeyen yüz ağrısı ve koyu renkli burun akıntısı eşlik ediyor. Bunların yanı sıra ağız kokusu ve öksürük gibi sorunlara da neden olabiliyor.

SİNÜZİT NEDEN OLUŞUR?



Sinüzit hastanın yaşam kalitesini oldukça düşürebilen bir hastalıktır. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunun ardından sinüslerin ağızlarının tıkanması sonucu oluşsa da daha pek çok etken sinüzite yol açabiliyor. Örneğin bahar ve yaz aylarında polenler de sinüziti tetikleyerek alerjik riniti olan hastalara adeta kabus yaşatabiliyor.