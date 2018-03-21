Sinüzitin tedavisi mümkün

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Bölümü Op. Dr. Tuncay Özdemir kronik sağlık sorunu olan sinüzit tedavisi hakkında bilgi vererek, uyarılarda bulundu.

Dr. Tuncay Özdemir, kronik sinüzitin en önemli sağlık sorunlarından birisi olduğunu belirterek, sinüzit vakalarının çoğunun tıbbi tedavi ile giderildiğini hatırlattı. Özdemir, ameliyatın genellikle uygun tıbbi tedaviye rağmen tekrarlayan veya kalıcı sorunlarla karşılaşılan sinüs vakaları için önerildiğini kaydederek, uygulanan endoskopik ameliyatları anlattı. Dr. Özdemir, “Kronik sinüs hastalıklarında uygulanan endoskopik ameliyatlarda başlıca İltihaplı dokuların/poliplerin temizlenmesi, Sinüsleri burna bağlayan boşalma kanallarının açılarak genişletilmesi, Konka bülloza, birden fazla sinüs boşalma deliği (aksesuar ostium), anormal mukoza temas bölgeleri gibi anatomik problemlerin düzeltilmesi işlemleri yapılmaktadır” dedi.

Endoskopik cerrahinin faydaları

Dr Özdemir, Endoskopik sinüs cerrahisinin faydaları ve hedefleri hakkında ise, "Endoskopik sinüs cerrahisi nükseden sinüzit ile ilişkili semptomların hafifletilmesi için kullanılır. Bu ameliyat, burun sinüslerinin işlevselliğini iyileştirmek ve normal fizyolojiyi devam ettirmek için tasarlanmıştır. Sinüslerin doğal fonksiyonunu eski konumuna getirir. Enfekte olmuş materyali, poliplerin, hastalığın ortadan kaldırılmasını, burunun açılmasını sağlar” şeklinde konuştu.

Cerrahi tedavi

Endoskopik cerrahi tedavi ile ilgili de bilgi veren Dr. Özdemir, “Endoskopik cerrahi çoğunlukla genel anestezi altında yapılır ve hasta ertesi gün taburcu edilir. ESC yüksek çözünürlüklü video görüntüleme ile endoskoplar kullanılarak burundan gerçekleştirilir. Yüzde veya ağızda herhangi bir kesik, morluk, şişlik olmaz. Ameliyat, operasyon öncesi bilgisayarlı tomografi taramasında patoloji tespit edilen ilgili sinüslerde uygulama yapılır.Yanaklardaki maksiller sinüsler, gözler arasındaki etmoid sinüsler, ön alında frontal sinüsler ve gözlerin arkasında merkezi olarak bulunan sfenoid sinüsler de dahil olmak üzere, bu cerrahi teknikle sinüslerden herhangi birisine yaklaşılabilir. Polipler çıkarılır, septum düzleştirilebilir ve bu teknik kullanılarak konka, büllöz konka gibi boyutları azaltılabilir” ifadelerini kullandı.

Cerrahi sonrası

Cerrahi sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili uyarılarda da bulunan Dr. Özdemir, “Ameliyat sonrasında burun ve sinüs alanına bakılır, hastanın burnu tuzlu su ile yıkanır ve ilk iki hafta bu işlemler tekrarlanır. Antibiyotikler ve steroidler de reçete edilebilir. Burun, poliklinik ziyareti sırasında mukoza ve kabuklardan temizlenir ve hastalar genellikle haftalar veya aylarca tuzlu su kullanmaya devam eder.Burun ve yüzün şişmesi veya renk değişikliği genellikle görülmez. Genellikle hastalar birkaç gün içinde düzenli günlük işlerine dönebilir. Sinüs alanının uzun süreli bakımı, intranazal spreyler, alerji testleri ve sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıklarının tedavisi ve kesilmesi gerekir. Çoğu durumda uzun vadeli iyi sonuçlar elde edilir. Ancak polip tipi, allerji, sigara ve immünolojik problemlere bağlı olarak tekrarlayan hastalık uzun süre sonra ortaya çıkabilir.Sinüs cerrahlarının becerisi, sinüs enstrümantasyon teknikleri, ameliyat öncesi Bilgisayarlı Tomografi tarama değerlendirmesi, cerrahinin gerçekleştirilmesi sırasında görüntü yönlendirmeli tekniklerin kullanılması nedeniyle, endoskopik sinüs cerrahisinin komplikasyon oranı düşüktür. Ancak cerrahi komplikasyonlardan kaçınmak isteyen bir otolaringolog için bu anatomiyi iyi bilmek ’olmazsa olmaz’ bir kuraldır. Anatomiyi iyi bilmek, bu tekniklerin kullanımı ve iyi cerrahi başarıyı arttıran en önemli sebeplerdir” diye konuştu.