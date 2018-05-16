HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Şırınga ile beslenen çocuğa" yardım eli

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.05.2018 20:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, "Şırınga ile beslediği torunu için yardım bekliyor" haberine konu olan 4 yaşındaki İsmail Enes'in evinden alınarak, fiziksel tıp rehabilitasyon ve nöroloji kliniğinde tedavisinin planlandığı bildirildi

Sağlık Bakanlığı, basında "Şırınga ile beslediği torunu için yardım bekliyor" başlıklı habere konu olan İsmail Enes'in evinden alınarak, fiziksel tıp rehabilitasyon ve nöroloji kliniğinde tedavisinin planlandığını bildirdi.

Bakanlık tarafından, söz konusu haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğünce, haberde adı geçen aileyle iletişim kurulduğu ve gerekli tedaviyle ilgili girişimlerin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "4 yaşında olan İsmail Enes'in Evde Sağlık Hizmetleri ekibince evinden alınarak fiziksel tıp rehabilitasyon ve nöroloji kliniğinde tedavisi planlanmıştır. Tedavisine yönelik tüm süreç, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilecektir." bilgisine yer verildi.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Sağlıklı beslenmek pahalı değil! Hem sağlıklı beslenip hem de bütçemizde tasarruf etmek için 10 önemli ipucuSağlıklı beslenmek pahalı değil! Hem sağlıklı beslenip hem de bütçemizde tasarruf etmek için 10 önemli ipucu
5 yaşındaki İsmail için Sağlık Bakanlığı devreye girdi5 yaşındaki İsmail için Sağlık Bakanlığı devreye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haber hasta Sağlık Bakanlığı Şırınga ile beslediği torunu için yardım bekliyor

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor?

Sağlıklı beslenmek pahalı değil! Hem sağlıklı beslenip hem de bütçemizde tasarruf etmek için 10 önemli ipucu

Sağlıklı beslenmek pahalı değil! Hem sağlıklı beslenip hem de bütçemizde tasarruf etmek için 10 önemli ipucu

Brotoks ile erkekler de gençleşiyor!

Brotoks ile erkekler de gençleşiyor!

Cinsel içerikli film izleyenler dikkat! Beyindeki o bölge…

Cinsel içerikli film izleyenler dikkat! Beyindeki o bölge…

Hipertansiyon hastaları dikkat! Bahardan yaza geçerken...

Hipertansiyon hastaları dikkat! Bahardan yaza geçerken...

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.