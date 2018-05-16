"Şırınga ile beslenen çocuğa" yardım eli

Sağlık Bakanlığı, basında "Şırınga ile beslediği torunu için yardım bekliyor" başlıklı habere konu olan İsmail Enes'in evinden alınarak, fiziksel tıp rehabilitasyon ve nöroloji kliniğinde tedavisinin planlandığını bildirdi.
Bakanlık tarafından, söz konusu haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğünce, haberde adı geçen aileyle iletişim kurulduğu ve gerekli tedaviyle ilgili girişimlerin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "4 yaşında olan İsmail Enes'in Evde Sağlık Hizmetleri ekibince evinden alınarak fiziksel tıp rehabilitasyon ve nöroloji kliniğinde tedavisi planlanmıştır. Tedavisine yönelik tüm süreç, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilecektir." bilgisine yer verildi.
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