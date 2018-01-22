Şırnak 112'ye gelen çağrıların yüzde 95'i asılsız

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne her gün binlerce gereksiz ve asılsız çağrı geldiği belirtildi. Komuta kontrol merkezine Irak, Suriye ve kent genelinden gelen ortalama 3 bin 500 çağrının yüzde 95'inin gereksiz çağrılardan oluştuğu belirtildi.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, uygulanan sokağa çıkma yasağı döneminde teröristlerin bombalarla kullanılmaz hale getirdikleri binaları nedeniyle taşındıkları yeni binada halka en iyi hizmeti sunmak için 6'sı UMKE, 3'ü kar paletli ambulans olmak üzere 42 karasal ambulans ve 115 personelle hizmet veriyor. 112 Komuta Kontrol Merkezine 1 günde Irak, Suriye ve kent genelinden gelen ortalama 3 bin 500 çağrının yüzde 95'inin gereksiz olduğu belirtildi. 112 Komuta Kontrol Merkezinde gelen çağrılara cevap verildiğini belirten Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, asılsız çağrıların sağlık hizmetinin aksamasına yol açtığını söyledi. Uzun, şöyle dedi:

"Bu çağrıların çok büyük bölümü maalesef gerçek hasta veya yakınları tarafından yapılmıyor. Birkaç dakika içerisinde gelen 5 çağrıdan 3'ü çocuklar tarafından yapılan aramalardı. 2'sinde de telefon açılıp kapatıldı. Kimisinde numara çıkmıyor. Telefonvular sim kartı olmayan telefonları, test etmek için 112'yi arıyorlar. Yüzde 95'in üzerinde bu tip aslısız çağrılar alıyoruz. Bizim istatistiklerimize göre de günde 3 bin 500 çağrıdan sadece 75'i gerçek vaka çağrısı oluyor. Bu da yüzde 95'lik bir asılsız çağrıyı kapsıyor. Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecektir. Yanlış ihbarlar gerçekten acil bir hastanın mağdur kalmasına neden olabilmektedir."