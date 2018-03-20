’’Sırt ağrısı kalp krizinin habercisi olabilir’’

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gönenç Kocabay, kalp krizi belirtilerini sıraladı. Kocabay, ’’Göğüs ortasında ağrı, baskı, yanma ya da rahatsızlık hissi, kollarda, sol omuzda, dirsekte, alt çene ya da sırtta ağrı ya da rahatsızlık hissi, ilave olarak nefes darlığı, fenalık hissi, bulantı-kusma, soğuk terleme, solukluk ya da kafada sersemlik hissi kalp krizinin habercisi olabilir’’ dedi.

Pendik Bölge Hastanesi doktorlarından Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gönenç Kocabay, kardiyovasküler hastalıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Gönenç Kocabay, kardiyovasküler hastalıklar (KVH) yani kalp-damar hastalıklarının, dünya genelinde ölümlere en sık yol açan hastalıklar olduğunu söyleyerek, ateroskleroz, kalp krizi, iskemik inme, kalp yetmezliği ve aritmi kalp vanasında oluşan sorunların kardiyovasküler hastalıklara neden olabileceğini ifade etti.

Dünyada en yaygın kardiyovasküler hastalık türünün kalp krizine neden olabilen koroner arter hastalığı (CAD) olduğunu belirten Doç. Dr. Kocabay, koroner kap hastalığı da denilen CAD’ı, kalbe kan ve oksijen sağlayan küçük damarların daralması olarak açıkladı.