Şişmanlık probleminin risk faktörlerine dikkat

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, “Şişmanlık çok sayıda etken ve kolaylaştırıcı faktörün birleşimi sonucunda oluşan karmaşık bir durumdur” dedi.
Genetik, aile yaşam şekli, günlük hareket azlığının şişmanlık probleminin risk faktörleri arasında olduğunu belirten Doç. Dr. Fahri Yetişir, “Kalori açısında zengin, meyve ve sebze acısından fakir hızlı tüketilebilen besinler. Kullanılmak zorunda olunan bazı ilaçlar; bazı antidepresanlar, şeker ilaçları, kortizonlar ve tansiyon ilaçları, Sosyal ve ekonomik şartların kötülüğü, Yaş arttıkça şişmanlık oranı artmaktadır. Hamilelik, sigara içmek, yetersiz ve düzensiz uyku; bu risk faktörlerinden birine veya birkaçına sahip olmanız illa şişman olacağınız anlamına gelmez. Sağlıklı bir diyet ve düzenli bir egzersiz programı ve yaşam şekli değişimi ile şişmanlığa karşı bireysel savaşabilirsiniz. Eğer bu savaşta başarısız olursanız biz doktorlara başvurabilirsiniz. Şişmanlık ile mücadele çok ciddi bir konudur” diye konuştu.
“Eğer şişmansanız, şişmanlıkla ile ilgili sağlık sorunu yaşama olasılığınız er veya geç kaçınılmaz” diyen Doç. Dr. Fahri Yetişir şunları söyledi;
“Bu sağlık sorunlarına örnek; yüksek tirigliserid düzeyi, tip 2 şeker hastalığı, yüksek tansiyon, metabolik sendrom: kan şekeri yüksekliği+yüksek tansiyon+tirigliserid yüksekliği+HDL kolesterol düşüklüğü, kalp hastalıkları, felç geçirme, rahim, cervix, endometrium, yumurtalık, meme, kalın barsak, rektum, karaciğer ve prostat kanseri gibi birçok kanserin görülme olasılığını artırmaktadır. Nefes ile ilgili sorunlar; uyku apne (uykuda nefesin kesilmesi), safra kesesi sorunları, jinekolojik sorunlar mesela kısırlık ve adet düzensizliği, erektil fonksiyon bozukluğu (impotans), karaciğer yağlanması, osteoartritis, eklemlerde dejenerasyon.”
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