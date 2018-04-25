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Sıtma hastalığına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd.

Sıtma hastalığına dikkat

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Utku Kavruk, "Sıtma hastalığı sivrisineklerin insanı ısırması ile bulaşan parazitler hastalıktır. Dünya nüfusunun yarısı bu hastalık yüzünden tehdit altındadır” dedi.
Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Utku Kavruk sıtma hastalığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Hastalığın belirtilerinin, periyodik tarzda gelen yüksek ateş, titreme, yoğun terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, kanlı dışkılama ve ishal olduğunu belirten Kavruk, “Sıtma genellikle bu parazitlerin yaşadığı tropikal ve subtropikal bölgelerde görülür. Afrika başta olmak üzere Güneydoğu Asya, Hindistan, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Orta Amerika riskli bölgelerdir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 verilerine göre dünya nüfusunun yarısı bu hastalık yüzünden tehdit altındadır. Sıtma hastalığı dünyada çok yaygın olan bir hastalıktır. Sıtmanın olduğu bir bölgeye seyahat eden kişilerde yüksek ateş görülüyorsa mutlaka uzman bir doktora muayene edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

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