HABER

Sivas’ta ’Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi’ kuruldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

Sivas Numune Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Türkiye’de bir ilke imza atarak ’Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi’ kurdu.

Sivas’ta ’Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi’ kuruldu

Sivas Numune Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Türkiye’de bir ilke imza atarak ’Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi’ kurdu. Ekip hastaların kullandığı ilaçlar ve etkileşimi olan ilaçlar hakkında bilgi verilerek, gün içerisindeki ilaç kullanım saatleri, ilaçların yemekten öncelik,sonralık açısından kullanımlarını anlatıyor.
Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi, farklı doktorlar tarafından farklı zamanlarda verilen aynı türden ilaçlar için düzenleme yapıyor. Akılcı ilaç kullanımı kapsamında hasta yakınları da bu program dahilinde bilgilendiriliyor. Hasta ve hasta yakınına ilaçlar hakkında değerlendirme sonuçları anlatılarak önerilerde bulunuluyor. Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi’nde doktor, eczacı ve uzman ebe bulunuyor.
Numune Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ertan Temizöz,"Evde sağlık hizmetleri çeşitli hastalıkları nedeniyle hastanemize gelemeyen hastalarımıza evinde, aile ortamında tahlil, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veren birimimizdir. Evlerinde ziyaret ettiğimiz hastalarımızın pek çoğunda çok sayıda gereksiz ilaç kullanıldığını fark ettik. Bu sonuçla akılcı ilaç kullanımı birimimizin evde sağlık hizmetleri ile koordine etmeyi uygun gördük ve uygulamaya başladık. Akılcı ilaç kullanımı birimi sorumlusu eczacımızla birlikte hastamızı evinde ziyaret ederek ilaçlarını inceledik. Gereksiz kullandığı ilaçları, kullanması gereken ilaçların nasıl kullanılacağını anlattık. Akılcı ilaç kullanımının evde sağlık hizmetleri kapsamında kullanılmasının faydalı olduğu sonucuna vardık." dedi.

Sivas’ta ’Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi’ kuruldu

Sivas’ta ’Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi’ kuruldu

Rusya açıkladı! Türkiye'ye özel üretim başladıRusya açıkladı! Türkiye'ye özel üretim başladı
Sarıyer sahilinde dehşet anları!Sarıyer sahilinde dehşet anları!
Eski Bakan İYİ Parti'ye katılıyorEski Bakan İYİ Parti'ye katılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.