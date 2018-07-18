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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir hafta önce Kangal ilçesine bağlı Kızıliniş köyüne giden Müslüm Topdağ (54), bir süre sonra rahatsızlandı.

Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan ve yüksek ateş şikayeti bulunan Topdağ, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Evli ve 4 çocuk babası Müslüm Topdağ, 7 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Topdağ'ın cenazesinin Kangal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Sivas

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