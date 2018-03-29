Siverek’te kırsal mahallerde bulanan okullara ecza dolabı desteği

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Kırvar Gençlik Platformu tarafından özelikle kırsal mahallelerde bulunan okullara ecza dolabı ve sağlık malzemeleri yardımında bulunuldu.
Platform üyeleri ecza dolapları ve yardım malzemeleriyle birlikte ziyaret ettikleri okullara teslim etti. Sağlık memurları tarafından da öğretmenlere ilk yardım ve sağlık malzemelerin nasıl kullanılacağı hakkında açıklayıcı bilgiler aktarıldı. Başlattıkları kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Kırvar Gençlik Platformu üyesi sağlık memuru Serhat Mersin, "Siverek Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle Platform olarak kırsal mahallelerde bulunan okullarımıza ecza dolabı ve ilk yardım malzemeleri temininde bulunduk. Bu konuyla alakalı okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ilk yardımın nasıl yapıldığını, nasıl müdahale edilir konularında bilgi verdik" dedi
Doğukent Eyyüp Cenap Gülpınar İlk ve Ortaokul Müdürü Latif Yıldırım, yapılan çalışmayı tebrik ederek, "Köyümüz ilçeye 50 kilometre uzaklıkta, bundan dolayı öğrencilerimizin hafif yaralanmalarında ilçe merkezine götürme şansımız yok, ama böyle malzemelerle hafif yaralanmalara bizde anında müdahale edebiliyoruz. Bu açıdan bu duyarlılıklarından dolayı Kırvar Gençlik Platformuna teşekkür ediyorum. Sadece malzeme desteğinde bulunmakla kalmadı arkadaşlar, bize ilk yardım konusunda önemli bilgiler verdiler. Çocuklarda meydana gelecek hafif yaralanmalara nasıl müdahale yapılması gerektiğinde açıklamalarda bulundular" diye konuştu.
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