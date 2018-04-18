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Siverek’te sağlıkta yenilikler devam ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Siverek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz acil diş tedavi hizmeti vermeye başladı.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesin de uzun müddettir sağlık alanında sıkıntıların yaşanması üzerine, bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçen AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik’in girişimleri sonucu ilçe de sağlık alanın da yenilikler yaşanmaya devam ediyor.

Siverek’te sağlıkta yenilikler devam ediyor

Siverek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz acil diş tedavi hizmeti vermeye başladı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesin de uzun müddettir sağlık alanında sıkıntıların yaşanması üzerine, bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçen AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik’in girişimleri sonucu ilçe de sağlık alanın da yenilikler yaşanmaya devam ediyor. Konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalar da bulunan AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, "Bilindiği gibi ilçemiz de sağlık alanın da bazı aksaklıklar yaşanmaktaydı. Biz de halkımızın hizmetkârları olarak, halkımızdan gelen talepler doğrultusun da gerekli mercilerle görüştük. Çok şükür, kısa bir süre içinde olumlu dönüşler aldık. İlk başta Siverek Devlet Hastanesi de ki sıkıntılar bir bir giderilirken, yine halkımızın talepleri doğrultusun da, Siverek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde de doktorlarımız, vardiya sistemiyle halkımıza 7 gün 24 saat hizmet verecek. İnşallah halkımızın bize olan güvenine layık olacağız” diye konuştu.

Siverek’te sağlıkta yenilikler devam ediyor

Siverek’te sağlıkta yenilikler devam ediyor

Siverek’te sağlıkta yenilikler devam ediyor

Siverek’te sağlıkta yenilikler devam ediyor

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