"Sivilcelerden kurtulmak için nedeni iyi tespit edilmeli"

İSTANBUL, (DHA) MEMORIAL Wellness Kozmetik Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, stres, hormonal bozukluklar ve yanlış beslenme ile tetiklenen aknelerden doğru tedavi ile kurtulunabileceğini söyleyerek, " Deri üzerindeki gözeneklerin iltihaplanması ile ortaya çıkan ve cildin görünümünü, sağlığını olumsuz etkiliyen bu durumdan kurtulmak için nedenlerinin iyi tespit edilmesi gerekir" dedi. Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, akne'nin yüzde sırtta, omuzlarda ortaya çıkabileceğini belirterek ergenlik dönemiyle başlayan akne sorununu erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha yoğun ve şiddetli görülebildiğini söyledi. Atalay, 25 yaş üzerinde ise en sık kadınlarda rastlandığına dikkat çekerek "Akneli bölge sabah ve akşam uygun temizleyicilerle yıkanmalıdır burada amaç gözeneklerin temiz kalmasını sağlamaktır. Adete yakın dönemde ortaya çıkabilir veya altında hormonal nedenler yatabilmektedir. Hormonal düzensizlikler bir jinekoloji uzmanı kontrolünde tedavi edilerek sorun çözülebilmektedir" dedi.

"YOĞUN KAPATICILAR CİLDİNİZİN HAVA ALMASINI ENGELLER" Tedavi sırasında kullanılan kurutucu sabun ve ürünlerin cildi çok fazla kurutarak cildin yağ salgılamasına neden olabileceğini söyleyen Atalay, "Kişi yağlı cilt yapısına sahip değilse, jel yerine köpük kullanılmalıdır. Tonikler ise çok yağlı olmayan bir ciltte dengeyi bozup yağ salgılamasına neden olabilmektedir. Cilde nefes aldırmayan fondöten ve ürünler kullanmak akne ve siyah nokta oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca sivilceli cilt tipine sahip kişilerin kapatıcı ürünler kullanmaması gerekmektedir. Renkli nemlendiriciler ve güneş koruyucuların kullanılması akneli ciltler için daha uygun olmakta yüzdeki parlama da engellenebilmektedir" diye konuştu. "BİR BAŞKASININ İLACINI KULLANMAYIN" Akne ilaçlarının çoğunun cildi kurutma özelliğine sahip olduğunu belirten Dr. Atalay, "Farklı cilt tiplerinde farklı ilaçlar tercih edilmektedir. Bir başkasının ilacının kullanılması sakıncalıdır. Yine akneye limon, üzüm, çilek, şeftali sürmek hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Ayrıca akne tedavisi sırasında cilt temizliğine özen göstermek, düzenli ve sağlıklı beslenmek ve bol su içmek gerekmektedir. Süt ve süt ürünleri, Omega 3 gibi serbest yağ asitleri ve çinko içeren balık, taze sebze, meyve antioksidanlar açısından olumlu etki yapmaktadır. A ve C vitamini içeren gıdaları bol tüketerek bu süreçte yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerekmektedir. Stres yönetimini iyi yapmak, düzenli uyumak ve egzersiz programı oluşturmak akneye karşı alınacak önemli önlemlerdendir" dedi.