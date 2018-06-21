Sivrisinek sokmaları ve kene ısırıklarından korunmak için ne yapmalıyız tedavisi nedir?

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, yaz aylarında yaşanan sivrisinek sokmaları ve kene ısırıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Çağrı Büke, yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek ya da piknik yapmak için park, bahçe ve ormanlık alanlar gibi mesire yerlerini giden vatandaşların sivrisinek sokmaları ve kene ısırıklarına karşı dikkatli olması için uyarılarda bulundu.

Kenelerin ve sivrisineklerin hem kırsal hem de kentsel açık alanlarda bulunabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Büke en çok risk altında olan kişilerin ise kırsal bölgeleri ziyaret edenler olduğunu belirtti. Piknik alanları, parklar ve bahçeler kene ısırıklarının en sık görüldüğü yerler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çağrı Büke sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamp, yürüyüş, bisiklete binme, tırmanma, balık tutma veya avcılık gibi açık hava etkinlikleri yapan kişiler için kene ile temas riski daha yüksektir. Günümüzde sadece kene kaynaklı ansefalit hastalığına karşı aşı mevcuttur. Koruyucu etki elde edebilmek için kene kaynaklı ansefalit açısından risk sayılacak bölgelere gitmezden en az bir ay önce aşı yapılmalıdır. Söz konusu aşı diğer kene kaynaklı enfeksiyon hastalıklarına karşı kişileri korumaz. Bunlardan korunmanın yolu kişisel önlemlere dikkat etmekten geçer.”