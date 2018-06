Sivrisinek sokmaları ve kene ısırıklarından korunmak için ne yapmalıyız tedavisi nedir?

“Kenenin üzerine izmarit basanlar bile görüyoruz. Bunlar son derece yanlış. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının virüsünü taşıyan kene insan kanı emmeye geliyor. Bu virüs, kenenin ağız kısmında. Kan emerken de aslında virüsü boşaltmıyor. Rahatsız edildiğini anladığı zaman tamamını bırakıyor. Kene ne zaman rahatsız edildiğini anlar? Üzerine sıvı sabun, zeytinyağı, sinek kovucu döküldüğünde, elle çıkarılmaya çalışıldığında anlar ve virüsü bırakır. En doğrusu keneyi çıkartma teşkilatına sahip bir sağlık kuruluşuna gitmektir.”

DÜNYADA HER YIL YARIM MİLYON İNSAN SITMADAN ÖLÜYOR!



Sivrisineklerin de en az keneler kadar tehlikeli olduğunu belirten Prof. Dr. Çağrı Büke, başta Afrika, Amerika ve Asya olmak üzere tüm dünyada bir milyara yakın insanda çeşitli enfeksiyon hastalıklarına neden olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle noktaladı: “Bu hastalıklardan sadece sıtma dünyada 91 ülkede ve her yıl ortalama 210 milyon kişide hastalığa neden olmaktadır. Yine her yıl yaklaşık 445.000 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sivrisineklerden kaynaklanan enfeksiyonlardan en iyi korunma yöntemleri; vücudun göz ve dudaklar dışındaki tüm deri yüzeylerine sivrisinek kovucular sürmek, klimalı ortamları tercih etmek, açık renkte, uzun kollu elbise ve uzun pantalon giyilmek ve üzerinde cibinlik bulunan yataklarda uyumaktır”