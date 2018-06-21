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Sivrisinek sokmaları ve kene ısırıklarından korunmak için ne yapmalıyız tedavisi nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2018 09:58 | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan sivrisinek ve keneler insanlar için büyük tehdit oluşturuyor. Sivrisinek ve kene sokmalarına karşı sıkça uyarılarda bulunan uzmanlar kene ve sivrisinek ısırıklarına karşı alınması gereken önlemleri de anlattı. Yılda yarım milyon insanın sivrisinek ısırıklarının sebep olduğu sıtma hastalığı yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen bilim insanları, sivrisineklerin de keneler kadar tehlikeli olduğu görüşünde.

Sivrisinek sokmaları ve kene ısırıklarından korunmak için ne yapmalıyız tedavisi nedir?

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, yaz aylarında yaşanan sivrisinek sokmaları ve kene ısırıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Çağrı Büke, yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek ya da piknik yapmak için park, bahçe ve ormanlık alanlar gibi mesire yerlerini giden vatandaşların sivrisinek sokmaları ve kene ısırıklarına karşı dikkatli olması için uyarılarda bulundu.

Kenelerin ve sivrisineklerin hem kırsal hem de kentsel açık alanlarda bulunabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Büke en çok risk altında olan kişilerin ise kırsal bölgeleri ziyaret edenler olduğunu belirtti. Piknik alanları, parklar ve bahçeler kene ısırıklarının en sık görüldüğü yerler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çağrı Büke sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamp, yürüyüş, bisiklete binme, tırmanma, balık tutma veya avcılık gibi açık hava etkinlikleri yapan kişiler için kene ile temas riski daha yüksektir. Günümüzde sadece kene kaynaklı ansefalit hastalığına karşı aşı mevcuttur. Koruyucu etki elde edebilmek için kene kaynaklı ansefalit açısından risk sayılacak bölgelere gitmezden en az bir ay önce aşı yapılmalıdır. Söz konusu aşı diğer kene kaynaklı enfeksiyon hastalıklarına karşı kişileri korumaz. Bunlardan korunmanın yolu kişisel önlemlere dikkat etmekten geçer.”

Prof. Dr. Çağrı Büke, kenelerin bulunabileceği riskli bölgelerde alınacak önlemleriyse şöyle sıraladı:

  • Vücudun göz ve dudaklar dışındaki tüm deri yüzeylerine kene kovucular elle sürülmeli

  • Elbiselere permetrin içeren kene kovucuların vücuda giysiler giyilmeden önce sıkılması. (Bu tür kene kovucular asla vücuda uygulanmamalıdır. Özellikle pantolon alt kısımlarına ve çoraplara dış yüzeylerine uygulanmalıdır. Uygulandıktan 2 saat sonra vücuda elbiseler giyilmelidir)

  • Açık renkte ve uzun kollu giysiler giyilmelidir. Pantolon paçaları çorap ve bot şeklinde ayakkabıların içerisine sokulmalıdır

  • Gün bitiminde kıyafetler çıkartılıp, dışarıda güneş ışığına maruz bırakılmalı ya da yıkanmalıdır

  • Yere oturulacak ya da uzanılacak ise yer örtüsü kullanılmalıdır

  • Etrafı bitki örtüsü ile kaplı kamp, piknik vb. alanda yürürken yolun ortasından yürünmelidir

KENENİN ÜZERİNE İZMARİT BASAN BİLE GÖRDÜK!

Başta eski Doğu Bloku ülkeleri, Yunanistan ve İspanya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Çağrı Büke, kenenin insan vücudunda görüldüğü ilk anda yapılacak en önemli şeyin “paniğe kapılmamak” olduğunu belirtti. Hastaneye başvuran hastaların, “kene üzerine böcek kovucu, zeytinyağı, sıvı sabun” döktüğünü tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Çağrı Büke, şunları söyledi:

“Kenenin üzerine izmarit basanlar bile görüyoruz. Bunlar son derece yanlış. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının virüsünü taşıyan kene insan kanı emmeye geliyor. Bu virüs, kenenin ağız kısmında. Kan emerken de aslında virüsü boşaltmıyor. Rahatsız edildiğini anladığı zaman tamamını bırakıyor. Kene ne zaman rahatsız edildiğini anlar? Üzerine sıvı sabun, zeytinyağı, sinek kovucu döküldüğünde, elle çıkarılmaya çalışıldığında anlar ve virüsü bırakır. En doğrusu keneyi çıkartma teşkilatına sahip bir sağlık kuruluşuna gitmektir.”

DÜNYADA HER YIL YARIM MİLYON İNSAN SITMADAN ÖLÜYOR!

Sivrisineklerin de en az keneler kadar tehlikeli olduğunu belirten Prof. Dr. Çağrı Büke, başta Afrika, Amerika ve Asya olmak üzere tüm dünyada bir milyara yakın insanda çeşitli enfeksiyon hastalıklarına neden olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle noktaladı: “Bu hastalıklardan sadece sıtma dünyada 91 ülkede ve her yıl ortalama 210 milyon kişide hastalığa neden olmaktadır. Yine her yıl yaklaşık 445.000 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sivrisineklerden kaynaklanan enfeksiyonlardan en iyi korunma yöntemleri; vücudun göz ve dudaklar dışındaki tüm deri yüzeylerine sivrisinek kovucular sürmek, klimalı ortamları tercih etmek, açık renkte, uzun kollu elbise ve uzun pantalon giyilmek ve üzerinde cibinlik bulunan yataklarda uyumaktır”

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Anahtar Kelimeler:
kene Enfeksiyon hastalık Sivrisinek

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