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Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

Sivrisineklerin insan derisine nasıl ulaşmaya çalıştığını gösteren video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki bu görüntünün bedenimizde oluşmaması için yani sivrisinekleri bedenimizden uzak tutmak için ne yapmak, hangi sinek kovucuyu kullanmak gerekir?

Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nde bir biyolog tarafından yapılan araştırma sırasında kaydedilen görüntülerde sivrisineklerin ağızlarıyla insan derisini nasıl delmeye çalıştığı gösteriliyor.

Bizi ısıran sivrisineklerin çoğu hastalık taşımadığı halde ısırık sonrası oluşan kaşıntı ve kırmızı şişlikler kendimizi koruma isteğimizi artırmaktadır. Peki sivrisineklerden kendimizi korumak için onları nasıl uzaklaştırabiliriz?

HANGİ KOVUCULAR SİVRİSİNEK ISIRIKLARINI ÖNLER?

Kovucular sivrisinekleri uzaklaştırmak için pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Peki hangi kovucuyu kullanmak daha sağlıklı ve daha güçlü bir etki yaratır?

New Mexico State Üniversitesi biyoloji profesörü Dr. Immo Hansen, sivrisinek kovucularının güvenliği ve etkinliği konusunda çeşitli araştırmalar yaptı.

2015 yılından bu yana bir dizi sprey üzerinde çalışan Dr. Hansen, yaptığı araştırmalar sonucunda en etkili içeriğin pek çok kovucunun içinde bulunan DEET isimli kokusuz sıvı olduğunu söyledi.

'Marka bazlı hareket edilmemeli. Alınan ürünün içinde yüzde 25'ten fazla DEET bulunuyorsa o ürünün diğerlerine göre daha etkili olacağını anlayabilirsiniz.' diyen Dr. Hansen, ürünün yüzdesinin etiketine bakılarak anlaşılabileceğini söyledi.

Dr. Hansen, açıklamalarına ek olarak bu ürünlerin 6 ile 8 saat etki göstereceğini anlattı ve şunları söyledi:

'Bu süre insanların dışarıda kaldığı zaman aralığından daha fazla. Daha az DEET ürünü bulunuyorsa 2 ile 4 saat arasında etki gösterir ve yeniden uygulanması gerekir. Bu sebeple çoğu kişi yüzde 25'in üzerinde DEET içeren ürünlerin kullanımı tercih ediyor.'

'KİMYASAL MADDE YERİNE DOĞAL ÜRÜN TERCİH EDİN'

Böcek kovucular arasında en etkin madde olan DEET'in sivrisinekler için uyarıcı olan insan nefesi ve terinde bulunan maddeyi sivrisineklerin fark edemeyeceği hale getirdiğine inanılmakta. Ancak yapılan araştırmalar sivrisineklerin yayılan kimyasal koku sebebiyle insanlardan uzaklaştığını kanıtlamıştır.

Dr. Hansen, yaptığı araştırmalar sonucunda kimyasal yerine kullanılacak başka bir ürün aradı ve vardığı noktada sakız okaliptüs ağacından elde edilen limon okaliptüsünün sivrisinek ısırıklarını önlemede çok iyi olduğu kanısına vardı.

Hansen, deri üzerinde daha doğal bir ürün kullanmayı tercih edenler için DEET gibi bir kimyasalın aksine limon okaliptüsü bulunan ürünlerin kullanabileceği görüşünde.

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Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek Sinek

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