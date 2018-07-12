Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'nde bir biyolog tarafından yapılan araştırma sırasında kaydedilen görüntülerde sivrisineklerin ağızlarıyla insan derisini nasıl delmeye çalıştığı gösteriliyor.

Bizi ısıran sivrisineklerin çoğu hastalık taşımadığı halde ısırık sonrası oluşan kaşıntı ve kırmızı şişlikler kendimizi koruma isteğimizi artırmaktadır. Peki sivrisineklerden kendimizi korumak için onları nasıl uzaklaştırabiliriz?

HANGİ KOVUCULAR SİVRİSİNEK ISIRIKLARINI ÖNLER?



Kovucular sivrisinekleri uzaklaştırmak için pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Peki hangi kovucuyu kullanmak daha sağlıklı ve daha güçlü bir etki yaratır?

New Mexico State Üniversitesi biyoloji profesörü Dr. Immo Hansen, sivrisinek kovucularının güvenliği ve etkinliği konusunda çeşitli araştırmalar yaptı.

2015 yılından bu yana bir dizi sprey üzerinde çalışan Dr. Hansen, yaptığı araştırmalar sonucunda en etkili içeriğin pek çok kovucunun içinde bulunan DEET isimli kokusuz sıvı olduğunu söyledi.

'Marka bazlı hareket edilmemeli. Alınan ürünün içinde yüzde 25'ten fazla DEET bulunuyorsa o ürünün diğerlerine göre daha etkili olacağını anlayabilirsiniz.' diyen Dr. Hansen, ürünün yüzdesinin etiketine bakılarak anlaşılabileceğini söyledi.