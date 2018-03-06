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Şizofreni hastalığı her yaşı etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2018 10:20 | Son Güncelleme

Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr.

Şizofreni hastalığı her yaşı etkiliyor

Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci, şizofreni hastalığının sıklıkla 20’li yaşlarda başlayan ancak her yaşta görülebilecek bir hastalık olduğunu söyledi.
Zi&On Psikiyatri Merkezinden Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci, “Şizofreni belirtileri daha geç yaşta başlayan bir grup hastanın farklı klinik belirti ve risk faktörleriyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Şizofreni hastalarının yüzde 13’ ü 40 yaşından sonra, yüzde 7’ si 50 yaşın üstünde ve yüzde 3 lük bir kısmı da 60 yaşından sonra başlamaktadır” dedi.

“Şizofreni başlangıç yaşı arttıkça kadınlarda görülme olasılığı daha fazla”
Şizofreni belirtilerinin 45 yaşından sonra başlaması durumunda şizofreni benzeri psikozlar ya da geç başlangıçlı şizofreni olarak adlandırılan klinik durumların düşünülmesi gerektiğini ifade eden Dr. Demirci, “60 yaşından sonra başlayan şizofreni hastaları da farklı bir klinik durum olarak düşünülmekte ve çok geç başlangıçlı şizofreni benzeri psikoz olarak adlandırılmaktadır. Şizofreni başlangıç yaşı arttıkça kadınlarda görülme olasılığı erkeklere göre giderek artar. Özellikle 60 yaşın üzerinde başlayan vakalarda kadın cinsiyet belirgin şekilde artmış izlenmektedir” diye konuştu.
Geç başlangıçlı şizofreni hastalarında sıklıkla paranoid şizofreni alttipine benzer bir klinik tablonun görüldüğünü kaydeden Dr. Demirci, “Paranoid sanrıları dışında işitsel ve görsel hallüsinasyonlar da görülebilmektedir. Ancak bu hastalarda ayırıcı tanı dikkatlice yapılmalı ve başka bir fiziksel hastalık olmadığı(beyin tümörü, beyin kanaması vb) gerekli tetkik ve muayenelerle gösterilmelidir. Geç başlangıçlı şizofreni vakalarında klinik belirtiler genellikle daha hafif izlenmektedir. Bu nedenle hastalık seyri ve tedaviye yanıt daha iyidir” ifadelerini kullandı.

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