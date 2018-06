"Skolyoz gelişme çağındaki çocukları tehdit ediyor"

İSTANBUL, (DHA)- OMURGA eğriliği olarak bilinen skolyoz, tedavi edilmediğinde solunum güçlüğünden depresyona kadar pek çok ciddi sağlık sorununa neden oluyor. Skolyozun gelişme çağındaki çocukları tehdit ettiğine dikkat çeken Dr. Gülseren Kayalar, "Her 30 çocuktan birinde skolyoz görülüyor" dedi.

Memorial Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneği Kurucu Üyesi Dr. Gülseren Kayalar, Skolyoz Farkındalık Ayı nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Eğriliğin ilerlemesiyle gövdenin tüm dengesi ve estetiğinin bozulduğunu söyleyen Dr. Gülseren Kayalar, bu aşamadan sonra üç boyutlu bir omurga hastalığı oluştuğunu belirtti.

"100 ÇOCUKTAN BİRİNE CERRAHİ TEDAVİ ÖNERİLİYOR"

Skolyozun gelişme çağında görüldüğünün altını çizen Dr. Gülseren Kayalar, "Bunun sebebi tam olarak bilinmiyor. Ancak ergenlik çağında güneşten yeteri kadar yararlanmayan, D vitamini, demir eksikliği, anemisi olan ve aktif spor yapmayan çocuklarda skolyoz gelişme riski yüksektir. Ergenlik çağında ağır sırt çantası taşımanın skolyozla ilişkisi gösterilmemiştir. Türkiye'de ilköğretim çağı okul çocuklarında görülme sıklığı (10-15 yaş aralığında) yüzde 2-3 oranında saptanmıştır. Her 30 çocuktan birinde skolyoz görülmektedir. Bu guruptaki her 10 çocuktan birinde omurga eğriliği ilerleme göstermekte ve skolyoza özel egzersiz ve korse tedavisine gerek duyulmaktadır. İlerlemesi durdurulamayan her 100 çocuktan 1'ineise cerrahi tedavi gerekmektedir" diye konuştu.