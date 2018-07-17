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Slime hamurunda tehlikeli seviyede kimyasal çıktı

17.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Türkiye'de de çocuklar arasında popüler olan slime hamurunun tehlikeli seviyede kimyasal içerdiğini ortaya çıkardı. Slime hamurunun içerisinde bulunan boron maddesinin fazlası tahriş, ishal, kusma, kramp ve kısırlığa yol açtığı gibi, anne karnındaki bebeklere de zarar veriyor.

Slime hamurunda tehlikeli seviyede kimyasal çıktı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Türkiye'de de çocuklar arasında popüler olan slime hamurunun tehlikeli seviyede, kısırlığa yol açan kimyasal içerdiğini ortaya koydu.

Tüketici örgütü Which? adına yapılan araştırma kapsamında 11 slime hamuru incelendi. Sekiz üründeki boron seviyesinin tavsiye edilen miktarın üzerinde olduğu belirlendi. Tahlillerde bu ürünlerden birindeki boron seviyesinin AB'nin izin verdiği oranın dört kat üzerinde olduğu açıklandı.

Which?, aileleri slime hamuruna ihtiyatla yaklaşmaya ve hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı.

Örgüt, evde yapılan slime hamurunda kullanılan malzemelerin de kontakt lens solüsyonlarında kullanılan ve borondan oluşan boraks içerdiğine dikkat çekti.

Tahriş, kusma, ishal, kramp ve kısırlığa yol açıyor

Slime, dünya genelinde 2017'de popüler hale gelmişti. Instagram ve YouTube'da slime yapımıyla ilgili milyonlarca fotoğraf ve video paylaşılıyor.

Avrupa Komisyonu'na göre, oyun hamuruna yapışkanlık özelliği vermek için kullanılan boronun fazlası, tahriş, ishal, kusma, kramp ve kısırlığa yol açtığı gibi, anne karnındaki bebeklere de zarar veriyor.

Avrupa Birliği'nde, bu tür ürünlerde kilo başına 300 miligrama kadar borona izin veriliyor.

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