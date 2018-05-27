HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

SMA hastalarının "geri ödeme" talebi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.05.2018 18:19 | Son Güncelleme

SMA hastaları, tedavide kullanılan tek ilacın, hastalığın tüm tipleri için SGK tarafından geri ödeme listesine alınmasını talep etti - SMA Benimle Yürü Derneği Başkanı Süleyman Başaran: - "Kararlarınızı bilimin ışığında ve insan yaşamının kutsallığını göz önüne alarak, herhangi bir kriter koymadan ve bir an önce vermenizi istiyoruz" - SMA hastası çocuğu bulunan anne Seher Maden: - "Siz ki Sayın Cumhurbaşkanım, mazlum ülkelerin çocuklarına, evlatlarına yardım eden bir insansınız, muhakkak ki bizi de duyacaksınız, biliyorum. Bir anneyim ben, yardım edin"

Kas ve sinir erimesiyle ortaya çıkan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tedavisi gören hastalar, kullandıkları tek ilacın, hastalığın tüm tipleri için Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) geri ödeme listesine alınmasını talep etti.

SMA Benimle Yürü Derneği tarafından SMA hastaları, yakınları ve dernek üyelerince farkındalık yaratmak ve ilacın tüm hastalar için geri ödeme listesine alınması amacıyla, Ulus Heykel Meydanı önünde basın açıklaması yapıldı.

Beşiktaşlı taraftarların oluşturduğu Çarşı Grubu temsilcileri ile vatandaşların da destek verdiği basın açıklaması öncesinde hasta ve hasta yakınlarınca "Türkiye susma, ilacımı ver", "Önce sağlık sonra sandık" şeklinde sloganlar atıldı ve "Sağlıkta kriter olmaz", "Bu sandalyenin sahibi ilacını beklerken aramızdan ayrıldı", "Çocuklar ölmesin" yazılı dövizler taşındı.

Dernek Başkanı Süleyman Başaran, basın açıklamasında, Tip-1 SMA hastaları için bir ilacın geçen yıl temmuzda SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığını anımsattı.

Tip-1 hastaların bir kısmının ilacı almaya başladığını ancak 4'üncü dozdan sonra ilacı almaya devam edebilmek için çeşitli kriterlerle karşılaştıklarını belirten Başaran, "Pek çoğu için ilacın dozu hayal oluyor." dedi.

Başaran, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının, ilaçta geri ödemeden faydalanamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onların ilaç bekleyişi hala devam ediyor. Sayıları birkaç yüz civarında olan bu hastalarımız için ilaç hala geri ödeme kapsamına alınmadı. SMA hastalarının, ailelerinin ve toplumun, yetkililerden tek beklentisi bir an önce tüm hastalar için bu ilacın kullanımına onay verilmesidir. Kararlarınızı bilimin ışığında ve insan yaşamının kutsallığını göz önüne alarak, herhangi bir kriter koymadan ve bir an önce vermenizi istiyoruz.

Biz hiçbir şahsın, kurumun veya şirketin tarafında değiliz. Hakkımızı arıyor ve yalnızca çocuklarımıza, yani geleceğimize sahip çıkıyoruz. Sağlık Bakanlığına soruyoruz, bütün klinik çalışmaları tamamlanmış, bilimsel makaleler ile faydası ortaya açıkça konmuş ve gelişmiş ülkelerde kullanılmaya başlanmış olan bir ilaca ulaşmak için neden hala bekliyoruz? Ülkemiz bir seçim sürecinin içinde. Bundan dört hafta sonra sandık başına gideceğiz. Fakat diyoruz ki 'Önce sağlık, sonra sandık.' Ortak derdimiz sağlık, öyleyse Sağlık İttifakı'na destek."

Açıklamanın ardından sembolik olarak "Sağlıkta İttifak Sandığı" kuruldu ve sandığa "Tip-1 ve Tip-2 SMA hastaları için de ilacın geri ödemeye alınmasını istiyorum." yazılı pusula atıldı.

- Hasta yakını anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Açıklamanın ardından söz alan çocuk hastalardan Taha Berk, "Çocuk gibi yaşamak için ilacımı istiyorum." dedi.

Çocuk hastalardan Hatice Çetiner de herkes gibi okula gitmek istediğini, bunun için ilacın geri ödemeye alınmasını talep ettiğini belirtirken, Umut Özden de "Biz her birimiz hasta çocuklarız. Şu an henüz doğmamış SMA'lı çocuklarınız için burdayız. İlaç onlar için de gerekli olacak." diye konuştu.

Küçük Umut Özden ise hayatta yapmak istediği çok şey olmasına karşın yürüyemediğini dile getirirken, SMA hastası olan bir çocuğun annesi Seher Maden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Lütfen yardım edin, lütfen duyun sesimizi. Ramazan gününde geldik, oruçlu oruçlu yalvarıyoruz. Siz ki Sayın Cumhurbaşkanım, mazlum ülkelerin çocuklarına, evlatlarına yardım eden bir insansınız, muhakkak ki bizi de duyacaksınız, biliyorum. Bir anneyim ben, yardım edin."

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Bacak egzersizleri beyin sağlığına iyi geliyorBacak egzersizleri beyin sağlığına iyi geliyor
Yusuf'un yaşama tutunması için ameliyat olması gerekiyorYusuf'un yaşama tutunması için ameliyat olması gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eylem geri ödeme ilaç SGK sma hastaları

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deli dana nasıl bir hastalıktır, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Deli dana nasıl bir hastalıktır, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

Migren tedavisinde yeni yöntem 500 dolara aşı yapılacak

Migren tedavisinde yeni yöntem 500 dolara aşı yapılacak

Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.