Soğuk algınlığının ilaçlarından birinin de cinsel ilişki olduğunu biliyor musunuz?

Evet, böyle ilaç olsun bütün gün kullanası geliyor insanın. Kısacası griple savaşmak için sadece mandalina ya da portakal tüketmeniz gerekmiyor. Wilkes Üniversitesi’nden yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, haftada en az iki kere seks yapmak vücudunuzdaki immünoglobulin A değerlerini yüzde 20 oranında artırıyor. Bu antikorsa bizi soğuk algınlığına ve diğer pek çok virütik enfeksiyona karşı koruyor.
Daha da iyisini yapın: Araştırmalara göre işin sırrı en ateşli seksi yaşamakta. Zira bu doğal antikoru ateşlemenin kilit noktası yoğun ve eğlenceli seks. O yüzden rahat olun ve aklınıza gelen tüm pozisyonları deneyin. İşte size bir örnek: ‘Seks makası’. Onu yatağa yatırın. Sol bacağını sol omzunuza, sağ bacağını sağ omzunuza alın ve birleşme sırasında ayak bileklerinden tutup bacaklarını iyice açın. Bu sayede partneriniz sadece vajinal değil, aynı zamanda klitoral bir uyarılma da yaşayacağı için çok daha kolay orgazm olacaktır. İtiraz edecek olursa mazeretiniz hazır: “Aşkım, doktorun tavsiyesi…”
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