İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Çiçekli, "Soğuk hava değil, insanlar birbirlerini hasta yapıyor ve gerekli önemleri almayanlar hasta oluyor" dedi.

Medicana Sivas Hastanesi İç Hastalıkları Uzman Dr. Emre Çiçekli, halk arasında 'Kar mikropları öldürür, kar yağınca mikroplar temizlenir ve insanlar enfeksiyona yakalanmaz' gibi kanının kısmen doğru olduğunu ifade etti. Dr. Çiçekli, "Havadaki bakterileri kar öldürür ama iş yerlerindeki, evlerdeki, kapalı alanlardaki mikropları öldürmez. Virüsler üzerinde de bu etkisinin çok olmadığını düşünüyoruz. Malum mevcut aylarda hava çok soğuk, insanlar dışarıda çok fazla vakit geçiremiyorlar. Daha çok kapalı alandalar. Birbirleri ile daha fazla iletişim halindeler ve bu enfeksiyon etkenlerini birbirlerine daha fazla bulaştırma riski altındalar" dedi.

Dr. Çiçekli, "Mümkün olduğunca hava soğuk demeyip dışarı çıkıp temiz hava almaları lazım insanların. Mesela insanların yağan karı yememeleri lazım. Çünkü havadaki mikropları yere indirecek haliyle. Onun dışında kapalı ortamları çok havalandırmaları gerekir. Özellikle çok kalabalık yerleri, ısı değişiminin fazla olduğu yerlere girmelerini istemiyoruz. Bu ortamlardan uzak durulmalı" diye konuştu.