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'Soğuk hava değil, insanlar birbirlerini hasta yapıyor'

SAĞLIK HABERLERİ | 29.12.2017 11:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Çiçekli, "Soğuk hava değil, insanlar birbirlerini hasta yapıyor ve gerekli önemleri almayanlar hasta oluyor" dedi.

Medicana Sivas Hastanesi İç Hastalıkları Uzman Dr. Emre Çiçekli, halk arasında 'Kar mikropları öldürür, kar yağınca mikroplar temizlenir ve insanlar enfeksiyona yakalanmaz' gibi kanının kısmen doğru olduğunu ifade etti. Dr. Çiçekli, "Havadaki bakterileri kar öldürür ama iş yerlerindeki, evlerdeki, kapalı alanlardaki mikropları öldürmez. Virüsler üzerinde de bu etkisinin çok olmadığını düşünüyoruz. Malum mevcut aylarda hava çok soğuk, insanlar dışarıda çok fazla vakit geçiremiyorlar. Daha çok kapalı alandalar. Birbirleri ile daha fazla iletişim halindeler ve bu enfeksiyon etkenlerini birbirlerine daha fazla bulaştırma riski altındalar" dedi.

Dr. Çiçekli, "Mümkün olduğunca hava soğuk demeyip dışarı çıkıp temiz hava almaları lazım insanların. Mesela insanların yağan karı yememeleri lazım. Çünkü havadaki mikropları yere indirecek haliyle. Onun dışında kapalı ortamları çok havalandırmaları gerekir. Özellikle çok kalabalık yerleri, ısı değişiminin fazla olduğu yerlere girmelerini istemiyoruz. Bu ortamlardan uzak durulmalı" diye konuştu.

'SOĞUK HAVA HASTA YAPMAZ'

Soğuk havaların değil, insanların birbirlerini hasta ettiğini ifade eden dr. Çiçekli şunları söyledi:

"Soğuk havalar hasta yapmaz. Bu tabu yıkılsın, böyle bir şey yok. Soğuk havada daha az hasta olmak için şunu yapmak gerekir. Kapalı ortamları havalandıracağız, çok fazla insanın olduğu kapalı alanlara girmemeye çalışacağız, ısı değişimlerinden uzak durmaya çalışacağız. Çünkü her vücudun ortalama bir vücut ısısı var ve bu ısı optimal bağışıklık sistemi için gerekli bir durum. Sürekli hava değişimleri terlemeler, soğumalar bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve hastaların yanına yaklaşmayacağız. Hasta insanlardan uzak duracağız, hasta insanlar da kendini hastalıkları geçene kadar bir miktar toplumdan izole edecekler. Soğuk hava değil, insanlar birbirlerini hasta yapıyor ve gerekli önemleri almayanlar hasta oluyor."

'ANTİBİYOTİK KULLANIMINA DİKKAT'

Enfeksiyon durumunda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini belirten Dr. Çiçekli, "Her enfeksiyon olan insanın antibiyotik kullanması doğru değildir, bunu önermiyoruz. Lütfen hekimleri bu konuda zorlamayalım. 'Boğazım ağrıyor, bana bir antibiyotik yazar mısın?', 'Geçen şu antibiyotiği içmiştim geçti, bizim komşu şu antibiyotiği kullanıyormuş' gibi şeyleri istemiyoruz" dedi.

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