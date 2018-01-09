Soğuk hava kolesterolü tetikliyor!

Son Güncelleme 6 saat önce SAĞLIK HABERLERİ | 09.01.2018 10:36 |6 saat önce

Soğuk havalarda vücudun karbonhidrat ihtiyacı artıyor. Tükettiğimiz kalorili yiyecekler de bu nedenle yağlanmaya sebep oluyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, artan yağ oranının kolesterolü doğrudan olumsuz etkilediğini söyledi.

Yazın havanın sıcak olması ister istemez insanın iştahını azaltır. Ağır gıdalar, terlemeyi artırıp kişinin konforunu bozduğu için çok fazla tercih edilmez. Ancak kışın durum tam tersine döner. İnsanlar ağır yemekler tüketmeye daha meyilli olurlar. Bu da vücuda harcayabileceğinden daha fazla enerji almamıza sebep olur ve fazla gelen enerji yağa dönüşür. Artan yağ oranı da doğal olarak kolesterolü yükseltir. Medical Park Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, kolesterolle ilgili önemli bilgiler verdi, kış beslenmesi konusunda uyarılarda bulundu. KADINLAR RİSK ALTINDA Kolesterol her insanın kanında olması gereken bir maddedir. Beslenme eksikliği olanlarda, zafiyet geçirenlerde kolesterol değerleri çok düşer ve bu da tehlikeli bir durumdur. Kolesterol düzeyini değerlendirirken, hastanın ek bir hastalık durumunun olup olmadığını göz önünde bulundurulur. Sağlıklı bir insanda LDL kolesterol dediğimiz, halk arasında kötü huylu olarak bilinen kolesterolün üst sınırı 200’dür. Sağlığında hiçbir risk faktörü, şekeri, kalp hastalığı öyküsü olmayan hastalarda LDL kolesterolü 200’e kadar normaldir. Eğer hastanın şeker, kalp veya damar hastalığı varsa, kolesterol düzeyini 70’e kadar indirmek gerekir. Cinsiyetine yönelik bir takım genetik faktörlere dayalı olarak kadınlar, erkeklere oranla kolesterol artışına daha yatkındır. Kadınların beslenme alışkanlıkları ve tatlıya olan düşkünlükleri de kolesterole zemin hazırlar.

ÇİKOLATA DAHA MASUM Ambalajlı ürünler, koruyuculardan yapay karbonhidratlara bir sürü yapay madde içerir. Bunlar da doğal olarak vücudumuza zarar verir ve metabolizmamızı bozar. Vücudumuz doğal olan gıdaları sindirip, sağlıklı bir şekilde kana karışmasına uygundur. Yapay olan gıdalar vücuda girdiği zaman hormonal dengemiz bozulur. Aşırı insülin üretimine sebep olur. Bu etkenler de yağlanmaya yol açar. Başta cips ve bisküvi olmak üzere, ambalajlı ürünleri çok fazla tüketmemek gerekir. Çikolata diğer abur cuburlara oranla daha sağlıklı olarak kabul edilir. İçerisinde daha az katkı maddesi konulan çikolata türlerinden ölçülü olarak tüketebilirsiniz. Ancak özellikle bisküvi, kraker, cips gibi ürünlerdeki yağlar, raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddeleri vücudun metabolik faaliyetlerini bozar. ORTA TEMPODA 10 BİN ADIM ŞART! Yatmadan önce yenilen bir paket cips, bir paket bisküvi, bir şişe kola ya da meyve suyu alacağımız 1000-1200 kaloriye denk gelir. Akşam vakti çok hareket etmediğimiz ve uykuda da çok fazla kalori harcamadığımız için, harcayacağımız maksimum kalori 200-300’dür. Geriye kalan 900 kaloriyi vücut mecburen depolamak zorundadır. Bu kaloriyi yakmak için de için de minimum, orta tempoda, 10 bin adım atılmamız gerekir. Kolesterol daha çok masa başında çalışan kişilerde görülür. Günlük 5 bin adımdan daha az atanlarda, fast food tarzı beslenenlerde ve gençlerde adölesan çağı dediğimiz (12- 16 yaş) döneminde görülebilen bir durumdur. Tamamen bozuk beslenme tarzı ve egzersizden uzak bir hayat süren herkeste kolesterol yüksekliği karşımıza çıkabilir. Özellikle alkol kullanan kişilerde kolesterolün olumsuz etkisi iki katına çıkar.

HALSİZLİK KOLESTEROL BELİRTİSİ Kolesterolün yoğunluğu kan akışını bozar. Bu da; halsizlik, yorgunluk, baş arkasında yanma, baş arkasında uyuşma, ellerde ve ayaklarda yanma gibi şikayetler yaratır. Bu tarz şikayetleri olanların mutlaka kolesterol değerleri kontrol edilmelidir. Kolesterol hastalarında belirti vermeyen bir hasta grubu da vardır. Rahatsızlık, yaptığı ikinci etkilerle karşımıza çıkar. Asıl korktuğumuz nokta hastalığın; damar yağlanması, damarlarda daralma, kalp krizi ve tansiyon seviyelerinde olmasıdır. Erken dönemde kolesterol rahatsızlığını tespit edip, müdahale ettiğimiz, ilaçtan önce yaşam değişikliği yaptığımız hastalarda risk azalır. Ama kolesterol şikayeti uzunca dönem devam edip hasta müdahale etmediyse bu durum karşımıza; tansiyon, şeker ve kalp hastalığı olarak çıkar. KALBİN EN BÜYÜK DÜŞMANI Kolesterol, vücudun damar ağında ciddi problemlere neden olduğu için ilerleyen dönemlerde beyin damarlarındaki problemlerden, bilek damarlarındaki problemlere kadar pek çok organda olumsuz etkilere neden olabilir. Yüksek kolesterol kalp hastalarında da çok tehlikeli bir durumdur. Yüksek kolesterolü olan bir kişinin profiline baktığımızda, tipik bir kalp hastası profili oluşturduğunu söyleyebiliriz.