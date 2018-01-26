HABER

Soğuk havada bol bol su için egzamadan korunun

SAĞLIK HABERLERİ | 26.01.2018 10:39 | Son Güncelleme 8 saat önce

Soğuk hava beslenme alışkanlıklarımızla birlikte cildimizi de değiştiriyor. Cilt nemini kaybedip kuruyor. Bu durumun egzama, kaşıntı gibi birçok hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Fişek İzci, “Cildinizi nemlendirin, çok sık banyo yapmayın ve bol bol su için” dedi.

Soğuk havada bol bol su için egzamadan korunun

Soğuk havayla temas eden deride en sık karşılaşılan problem kuruluktur. Kurumuş cilt ise egzema, kaşıntı gibi pek çok deri hastalığına zemin hazırlar. Kuruluk ve kaşıntı, tüm vücutta görülebileceği gibi en sık yüz, kol ve bacaklarda ortaya çıkar. Ayrıca ısıtma sistemlerinin havadaki suyu ve nemi, azaltması, cildin nemi tutabilmesini zorlaştırır. Bunların dışında pernio (soğuk yaralanması) ve soğuk ürtikeri (deride kaşıntı ve döküntü) ise diğer karşılaştığımız hastalıklardır. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Fişek İzci, konuyla ilgili önemli önerilerde bulundu.

ÇOK SIK BANYO YAPMAYIN

En önemli korunma yöntemi, derinin direkt olarak soğuk havayla temasının engellenmesidir. Bu sebeple dışarı çıkarken eldiven ve kalın çoraplar giyilmelidir. Ayrıca kan dolaşımını bozduğu için dar giysilerden kaçınılmalıdır. Bu durum cildinizi kuruttuğu gibi daha çok üşümenize de neden olabilir. Cilt sık sık nemlendirilmelidir. Özellikle giysilerin kapatmadığı vücut bölgelerinin nemlendirilmesine daha çok özen gösterilmelidir. Renkli, kimyasal madde içeren sabunlar kullanmamalı, daha çok doğal sabunları tercih etmeliyiz. Her gün duş almak (özellikle sıcak su ile) cildin fazla kurumasına sebep olur. Gün aşırı ılık duş alıp, her duştan sonra cildimizi nemlendirmemiz gerekir. Ciltte kuruluk ve kaşıntı olduğunda asla kolonya ve doktor tavsiyesi olmadan merhem kullanılmamalıdır.

SOĞUK CİLDİMİZE NASIN ZARAR VERİR?

Derimiz, vücudumuzun dış etkenlere en çok maruz kalan organıdır. Soğuğa maruz kalma deriyi 3 farklı mekanizma ile hasarlandırır.

Soğuk maruziyeti, hücrelerde ve dokularda direkt olarak hasar meydana getirir.
Soğuk nedeniyle, deriyi besleyen damarların vazopazma uğraması (daralması) dokunun yeterli beslenmesini engeller.
Soğuk ayrıca derialtı yağ dokuda da hasar meydana getirebilir.

Pernio (soğuk yaralanması) soğuğa maruz kalınması sonucunda el, ayak, kulak ve burun gibi vücudun uç bölgelerindeki damarlarda daralmaya bağlı olarak, dokularda beslenme bozukluğu nedeniyle gelişir. Bu hastalıkta ciltte kızarıklık, kabuklanma ve yanma hissi oluşur.

ŞEKERDEN UZAK DURUN

Yanlış beslenme bozuklukları ve çeşitli sistemik hastalıklar, cilt kuruluklarının ve kaşıntının sebebi olabilirler. HIV enfeksiyonundan diyabete kadar pek çok sistemik hastalık, kuruluk ve kaşıntı nedenidir. Özellikle tiroid hastalıklarında ciltte kuruma ile çok sık karşılaşırız. Ayrıca stres ürtiker, alopesi (saç dökülmesi) sedef, egzama gibi pek çok hastalık da hem ana neden hem de tetikleyici olarak rol oynar. Bol sıvı tüketimi kış aylarında da cilt sağlığı için çok önemlidir. Meyve ve sebze tüketimi de nem dengesini sağlar. Alkol, sigara ve şekerden uzak durmak gerekir. Bunun dışında demir, çinko, mineral, A, B komplex, C ve E vitamini eksikliklerinde ciltte kuruma, kaşıntı ve egzamalar daha sık görülür. Düzenli egzersiz yapmak hem kan dolaşımını arttırarak hem de stresimizi azaltmamızı sağlayarak cildimizin daha sağlıklı olmasını destekler.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dermatoloji Dr. Neslihan Fişek İzci

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...

Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...

İlginizi Çekebilir

Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!

Hiperaktif çocuklar için işkence gibi yönteme uzmanlardan sert tepki!

ABD’de son 13 yılın en etkili gribi! Yakalanan hastaneye kaldırılıyor

ABD’de son 13 yılın en etkili gribi! Yakalanan hastaneye kaldırılıyor

'Utandıran hastalık' için bilinmeyen yöntem!

'Utandıran hastalık' için bilinmeyen yöntem!

Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akciğer sönmesi (pnömotoraks) hakkında bilinmeyenler

Akciğer sönmesi (pnömotoraks) hakkında bilinmeyenler

Akciğer kanserinin 'torakoskopik' (kapalı) cerrahi tedavisi

Akciğer kanserinin 'torakoskopik' (kapalı) cerrahi tedavisi

Akciğerde sıvı toplanmasına akciğer kateteri (IPC) uygulaması

Akciğerde sıvı toplanmasına akciğer kateteri (IPC) uygulaması

Kunduracı göğsü nedir?

Kunduracı göğsü nedir?

Akciğer kanseri neden geç anlaşılıyor?

Akciğer kanseri neden geç anlaşılıyor?

Böbrek nakli olacak hastalara öneriler

Böbrek nakli olacak hastalara öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.