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Soğuk havalarda kalbinize iyi bakın!

SAĞLIK HABERLERİ | 31.01.2018 17:36 | Son Güncelleme

Kış aylarında havaların soğuması ile kalp hastalıklarının görülme olasılığı da artıyor. Prof. Dr. Ahmet Özkara kalp hastalığı olanlara soğuklar için önerilerde bulundu.

Soğuk havalarda kalbinize iyi bakın!

Soğuk havalarda kalp atım sayısının, kan basıncının yükseldiğini ve kalbe binen iş yükünün arttığını söyleyen Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara “Bunun sonucu olarak kalp rahatsızlıkları artış gösteriyor. Her insanın soğuk havaya verdiği tepki değişebilir. Bu, kişinin yaşına, fiziki durumuna, kronik hastalıklarına, cinsiyetine göre değişiklik gösterir. Soğuk havalara yaşlılar, kalp hastalığı, akciğer hastalığı olanlar özellikle dikkat etmelidir” diyor.

Isı koruyucu mekanizmalar devreye girer

Vücudumuz temel olarak hayati fonksiyonları içeren organların korunması amacıyla değişik adaptasyon mekanizmaları geliştirmiştir. Soğuk havalarda hayati organları (kalp, beyin, karaciğer, akciğer) korumak için, uygun ısı ve yeterli miktarda kanı ilk olarak o organlara göndermeye çalışır.

Bunu sağlayabilmek için, soğuk havalarda ısıyı koruyucu mekanizmaları devreye sokar. Bu mekanizmalar, ciltte bulunan ince kılcal kan damarlarını büzerek, kasları çalıştırıp hem ısı kaybını önlemeye hem de fazladan ısı oluşturmaya çalışır. Hayati organlara giden kan miktarını arttırmaya çalışırken ısıyı belli bir seviyede tutar. Kılcal damarlardaki ve kaslardaki bu kasılma aynı zamanda kalbin daha çok çalışmasına, daha çok enerji tüketmesine sebep olur.

Kışın kalbe daha çok yük biner

Kalp atış sayısının ve kalbe binen yükün artması, kalbin kan ihtiyacının artmasına zemin hazırlar. Kalp damarlarında darlık olduğu durumlarda artan ihtiyaca bağlı olarak kan akımı yetmeyebilir ve ve kalp krizi görülebilir. Kış aylarında enfeksiyona yakalanma oranı da artar. Özellikle solunum sistemini etkileyen hastalıklar kalbe daha çok yük bindirir. Kalp yetersizliklerinin ağırlaşmasına, hastaneye yatmalarına, hatta hastaların kaybedilmesine bile sebep olabilir.

KALP HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT EDİN

Dengeli, düzenli ve sağlıklı bir beslenme şekli tercih edin. Yaşam tarzının ihtiyacı oranında, protein, yağ ve karbonhidrattan dengeli beslenin. Kendiniz için uygun dozu aşmayacak şekilde her çeşit besin tüketebilirsiniz. Yüksek oranda alkol tüketiminden uzak durun.
Kalp ameliyatı geçirmiş hastaların soğuk havalarda damarlarında büzüşme olma riski ortaya çıkar. Soğuk havadan ve kalabalık ortamlardan uzak durun.
Özellikle havaların aşırı soğuduğu dönemlerde vücut ısısını korumak için kalın çorap giyin, eldiven ve beresiz sokağa çıkmayın.
Soğuk havada, açık alanlarda yapılan sporlar sırasında ani ölümler meydana gelebilir. Kış aylarında kronik kalp rahatsızlığı bulunanlar kış sporlarından uzak durup salon sporlarını tercih etmelidir.
Enfeksiyonlara dikkat edin, grip ve zatürre aşıları yaptırın.
Bol bol C vitamini alın.
Kış sebze ve meyveleri tüketin.

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Anahtar Kelimeler:
kalp hastalığı Prof. Dr. Ahmet Özkara

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