"Soğuk içecekler dişinizi sızlatıyorsa hassasiyetiniz vardır"

İSTANBUL, (DHA) - SOĞUK yiyecek ve içecekleri tüketirken dişlerde sızlama olması pek çok insanın ortak sorunudur. Küçük bir sızlama ile başlayan diş hassasiyetleri tedavi edilmediği takdirde ciddi diş problemlerine yol açabiliyor. Memorial Şişli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden Dt. Aslı Tapan, diş hassasiyeti ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Dondurma, soğuk meyve gibi yiyeceklerin ya da içeceklerin tüketilmesi dişlerde, ani bir sızlamaya yol açıyorsa bu durumun diş hassasiyetini işaret ettiğini belirten Dt. Tapan, "Diş hassasiyeti, hatalı diş fırçalama, çürükler ve diş eti problemleri gibi birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Ağız bakım ürünleri ile geçici çözümler aramak yerine ve daha önemli problemlere yol açmadan hekim kontrolünde tedavi uygulanmalıdır. Diş hassasiyeti genellikle bir ağrı ile başlar; keskin, ani ve derin ağrılara neden olur. Bu ağrılar kişinin iş, sosyal yaşam kalitesini düşüren boyutlara ulaşabilmektedir. Diş etinin çekilmesi de diş hassasiyetine neden olmaktadır" dedi.

"EN YÜKSEK HASSASİYET ÇÜRÜYEN DİŞLERDE OLUR" Zamanla dişi saran mikroorganizmalar ile birlikte dişlerin çürümeye başladığını aktaran Dt. Tapan, "En yüksek derecede hassasiyet algısı, çürük doku diş minesini tamamen harap ettiğinde görülmektedir. Çürüyen dişte, dentin açığa çıkması ile soğuk sıcak hassasiyeti artmaktadır. Kötü yapılmış ya da eskiyen dolgu ve protezlerin yeniden tedavi edilmesi diş hassasiyetlerinin önüne geçilmesini sağlayacaktır" diye konuştu. "DİŞ GICIRDATMA DİŞLERİ DAHA HASSAS HALE GETİRİR" Gün içerisinde ya da uyurken diş gıcırdatma ve sıkma ile birbirine sürtünen dişlerin mine tabakasında aşınma meydana geldiğini söyleyen Dt. Tapan, "Bu aşınmada zamanla diş hassasiyeti oluşuma neden olur. Bu alışkanlıklar ile dişlerin, diş etine bakan kısımlarında aşınmalar gözle görülebilir derecede oluşabilir. Eğer diş sıkma alışkanlığı varsa plak kullanımı önerilebilir" ifadelerini kullandı. ASİTLİ İÇECEKLERE DİKKAT Asitli içecek ve yiyeceklerin tüketilmesinin de dişlerde aşınmaya ve sonrasında hassasiyetlere neden olabildiğini kaydeden Dt. Tapan, "Dişlerin ağız içinde görünen kısmı, mine; yani koruyucu bir diş tabakasıyla çevrilidir. Asitli gıdalar bu tabakanın aşınmasını hızlandıran bir özelliğe sahiptir. Bunun için öncelikle asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Tüketilmeye devam ediliyorsa da asitli içeceklerden sonra dişleri fırçalama ya da diş dostu sakızlar çiğnenmesi gibi önlemler almak gerekir. Bu içecekleri tüketirken pipet kullanılması koruyucu olabilir" dedi.