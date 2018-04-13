Şok dalga tedavisiyle topuk dikenine ağrısız çözüm

Eskişehir Özel Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezinde uygulanan Şok Dalga Tedavisi/ESWT, hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, topuk dikeni rahatsızlıklarında hastaya cerrahi olmayan acısız/ağrısız, kortizonsuz bir tedavi imkânı sunduğunu kaydetti.

ESWT’nin “Extracorporeal Shock Wave Therapy” anlamına geldiğini Türkçesi’nin ise; ‘Vücut Dışından Uygulanan Şok Dalga Tedavisi” veya kısaca “Şok Dalga Tedavisi” olarak adlandırıldığını aktaran Dr. Tünerir, yöntemin hangi hastalıklarda kullanıldığını ve hastaya nasıl bir konfor sağladığını anlattı. Dr. Tünerir, tedavinin nasıl işlediğini ise; “ESWT kısa süre içinde (yaklaşık 10ms) ses den hızlı enerji dalgaları üreterek, ses duvarını aşıp güçlü şok dalgaları oluşturur. Oluşan bu şok dalgaları çarptığı ortamda yüksek basınç oluşturur ve bir vibrasyon etkisi oluşturur. Oluşan bu şok dalgası çarptığı ortamda bir çukurlaşma sağlar ve negatif basınçlı vibrasyon baloncukları oluşturur" şeklinde özetledi.

Herkese uygulanır mı?

Yüksek basınçlı şok dalgaları tedavi yöntemi ile başta topuk dikeni olmak üzere; pek çok hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar alındığını aktaran Dr. Tünerir, ESWT tedavisinin hangi hastalıklarda uygulandığını “Golfçü dirseği, tenisçi dirseği, omuz tendinitleri gibi rahatsızlıklarda başarılı bir şekilde uygulanmaktadır” diyerek özetledi. ESWT Tedavisi’nin kimlere uygulanabileceği konusunda da bilgi veren Dr. Tünerir, “Hamilelerde, kalp pili kullanan kişilerde, kanser hastalarında, eklem ve kemik operasyonu geçirmiş kişilerde (platin) ve kemik gelişimini tamamlamamış genç bireylerde şok dalga / ESWTtedavisi uygulaması yapılmamaktadır” dedi. ESWT Tedavisi’nin her bölgeye uygulanamayacağını belirten Dr. Türkan Tünerir, “Boyun, baş ve sinirlere yakın bölgelere bu tedavi uygulanmaz” diye konuştu.

Topuk dikenine nasıl uygulanıyor?

Topuk Dikeni tedavisinde ESWT’nin nasıl uygulandığını da anlatan Dr. Tünerir, şunları söyledi:

“Ayak tabanında aşırı zorlamaya bağlı olarak meydana gelen topuk dikeni rahatsızlığı, yaşam kalitesini düşüren ciddi bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığa, kilo problemleri, ortopedik olmayan rahatsız ayakkabı kullanımı, ayakta bulunan fiziksel problemler gibi çeşitli etkenler sebep olabilir. Sorunun çözümünde genellikle ayakta fazla kalmama, ayakkabı tabanında destek kullanımı, fizik tedavi - egzersizleri gibi tedaviler kullanılmakla birlikte çok ileri vakalarda biyolojik tedaviler veya cerrahi müdahale ile problem ortadan kaldırılmaktadır. Şok Dalga / ESWT Tedavisi, topuk dikeni rahatsızlıklarında hastaya cerrahi olmayan acısız / ağrısız, kortizonsuz bir tedavi imkânı sunmaktadır. Uygulama sonrasında hasta günlük yaşantısına devam etmektedir.”

Ne kadar sürüyor?

ESWT Tedavisi’nin gün aşırı uygulanabildiğini ve 3 ile 5 seans arasında yapılabildiğini ifade eden Dr. Tünerir, işlem ağrısız veya hastanın kabullenebildiği hafif bir ağrı verdiğini ve ciltte görülebilecek geçici kızarıklık dışında bir yan etkisi olmadığını da sözlerine ekledi.