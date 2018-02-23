Şok diyetlerin karaciğeri yağlandırdığını belirten Diyetisyen Aysun İpek, karaciğere en çok zarar veren ve yağlanmasına sebep olanın da “alkol” olduğunu söyledi.

Şok diyetler hakkında bilgi veren Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniğinden Dyt. Aysun İpek, “Günümüzde 4 kişiden birinde görülen karaciğer yağlanması toplumda dikkat çekici sağlık sorunlarından bir tanesi. Normalin yüzde 5-10 oranında yağ miktarı fazla olan karaciğeri yağlı karaciğer olarak tanımlayabiliriz. Yağlanmanın 2 tipinden söz edilebilir. Bunlardan bir tanesi alkolün fazla miktarda tüketimine bağlı gelişen karaciğer hasarı sonucu oluşan, diğeri de obezite, tip 2 diyabet, hipertansiyon tablosu ile birlikte görülen alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması (non-alkolik karaciğer yağlanmasıdır. Çok belirti vermemekle birlikte karaciğer enzim yüksekliğinin tespit edilmesi ve ultrasonografi yardımıyla tanı konulabilmektedir” dedi. Karaciğer neden yağlanır?

Karaciğerin neden yağlandığına değinen İpek, “Başta sedanter yaşam tarzı olmak üzere, dengesiz beslenme, özellikle akşam öğünlerinin abartılı tüketilmesi ve uyku öncesi tercih edilen atıştırmalıklar, ilaç kullanımı, yoğun stres, aşırı alkol tüketimi ve şok diyet başlığı altında yapılan uzun süreli uygulamalar karaciğer yağlanmasının nedenleri arasında sayılabilir” diye konuştu.

Şok diyetler karaciğeri yağlandırıyor

İpek şu bilgileri verdi: “Dengeli kilo kaybı sağlıklı kilo kaybının ilk gerekliliklerinden biridir. Karaciğer yağlanmasının önüne kilonuzun yüzde 5-10 oranını kaybederek geçebilirsiniz yalnız kısa sürede aşırı kilo kaybı karaciğer, böbrek ve kalbe zarar vererek yağlanma riskini artırabilmektedir. Haftada 1-1,5 kg kilo kaybı ideal kilo kaybı olarak nitelendirilebilir. Önemli olan beslenmede uygun besin ögesi örüntüsünü programlamak ve bunun devamlılığını sağlamaktır. Yaza hazırlık amacıyla hızla verilmesi planlanan kiloların ticari ürünlerle veya kısa sürede aşırı kilo kaybını vadeden programlarla sağlanmaya çalışması sağlıkla ilişkilendirilemez. Miktarını kontrol altına almadığınız su bile organ harabiyetine sebep olurken beslenmenizde kısa yol çözümlerinden uzak durun. Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi, besin ögelerini karşılamadığınız takdirde bedenin çalışma sistemini bozulacağını ve organ fonksiyonlarının olumsuz etkileneceğini biliyoruz. Bu neden başta su tüketimi olmak üzere yediklerimizi kontrol altına almak karaciğer yağlanmasının önüne geçmek için önemli bir adım olarak kabul edilir.”

“Su içmeyi ihmal etmeyin”

Protein ağırlıklı diyetlerin karaciğeri yoracağından ve su içilmesi gerektiğine işaret eden Diyetisyen İpek, “Karaciğerinize iyi bakmanın ilk yolu suyu iyi tüketmekten geçer. Bu nedenle günde kg başına 30 ml suyu tüketmeyi ihmal etmeyin. Bazı profesyoneller tarafından sağlıklı olduğu iddia edilen yüksek proteinli beslenme zayıflamaya destek sağlayabilir. Uzun dönemde bu tür bir beslenme şekli karaciğerin yükünü artırarak yorulmasına yağlanma tablosunun oluşmasına sebep olabilir. Aynı zamanda protein alımı ile vücuda aşırı yağlı besinlerin de girmesi yağlanma düzeyini artırmaktadır. Süt ve süt ürünlerinin az yağlı veya yağsız olan alternatiflerinden faydalanabilirsiniz” ifadelerini kullandı. “Salata tabaklarınızı büyütün”

İpek, “Her öğünde mutlaka bol sebzeye ve maksimum 1 tane olacak şekilde kabuklu meyveye yer vererek ve haftada 1-2 kurubaklagili sofralarınıza yerleştirerek posa alımınızı artırın. Aşırı meyve tüketimi karaciğer yağlanmasın düzeyini artırabilir. Porsiyon kontrolüne önem verin. Enginar besin içeriği oldukça zengin bir sebze çeşididir. Safra akışını kolaylaştırarak karaciğerin temizlenmesinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda yüksek posa ve antioksidan düzeyi de yağlanma karşıtı etki göstermekte. Zeytinyağlı olarak, haşlayıp salatalarınıza ekleyerek öğünlerinizi zenginleştirebilir, enginarın inanılmaz etkisinden faydalanabiliriz” şeklinde konuştu.