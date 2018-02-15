Solunum cihazıyla hayata bağlanan çocuğa doğum günü

Minik Sarı'nın Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaklaşık 1 ay tedavi gördükten sonra Palyatif Merkezi'ne alındığını anlatan Güler, "Bugün birinci yaş günü sebebiyle Musab'ın yanında toplandık ve kendisi ile ailesine doğum günü sürprizi yaparak pastamızı kestik." dedi.

BEAH Palyatif Merkezi Sorumlusu Dr. Tuba Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce evde boğazına bir gıda kaçması sonucu Musab Mete Sarı'nın hastaneye getirildiğini söyledi.

Söz konusu merkezde solunum cihazına bağlı olarak tedavisi süren ve 1 yaşına giren minik Musab Mete için merkez yetkilileri sürpriz doğum günü yaptı.

Erzurum'da yaşayan Hacer ve Erhan Sarı çifti, yaklaşık 2 ay önce çocukları Musab Mete'nin boğazına yediği gıdanın boğazına sıkışması üzerine Bölge Eğittim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) başvurdu.

Güler, hastaneye getirilirken kalbi duran Sarı'nın yaklaşık 1 ay çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü aktararak "Musab'ın beyninde, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hasarlar oluştu. Merkezimizde solunum cihazına bağlı olarak takip ediliyor. Merkezimizde uzun süre kalan hastalara ve ailelerine moral olması açısından benzer aktiviteler yapıyoruz." diye konuştu.

- "1 yaş altı çocukların eline katı gıda vermeyin"

Güler, palyatif merkezi sayısının az olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Katı gıdaların, 1 yaş altı çocukların eline verilmemesi gerekiyor, bu tür gıdalar çocuklara ailenin gözetiminde verilmeli. Çocuklara katı gıdaları verirken file ve yardımcı beslenme ürünleri kullanılabilir. Bu konularda mutlaka ailelerin çok dikkatli davranması gerekiyor. "