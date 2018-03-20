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Solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2018 17:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale Üniversitesinde düzenlenen konferansla 21.

Solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon

Kırıkkale Üniversitesinde düzenlenen konferansla 21. yy.’da uygulanmaya başlanan yeni bir tedavi yöntemi olan pulmoner rehabilitasyonun önemi üzerinde duruldu.
Uzun süreli solunum rahatsızlığı olan hastaların yaşam kalitesine katkı sağlayan pulmoner rehabilitasyon hakkında bilgilendirme toplantısı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlendi. Toplantıda pulmoner rehabilitasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ayşe Baçcıoğlu, “Günümüzde kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen pulmoner rehabilitasyon, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Süregen nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma ve egzersiz kapasitesinde kısıtlılığı olan tüm solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon uygulanabilmektedir. Pulmoner rehabilitasyon, her yaştaki solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede, ayaktan ya da evde uygulanabilmektedir" dedi.
Pulmoner rehabilitasyonun içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, “Rehabilitasyonun en önemli ve temel bileşeni egzersiz eğitimidir. Bireyin gereksinimleri doğrultusunda diğer bileşenler de hasta ve ailesinin eğitimi, vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi gerekli olgularda beslenme desteği, psikososyal destek, nefes darlığı ile baş edebilme yöntemleri, iş-uğraşı tedavisi, enerji koruma yöntemleri ve benzeri tedaviler, pulmoner rehabilitasyon programlarında yer almaktadır” diye konuştu.

Solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon

Solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon

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