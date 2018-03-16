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Solunum rehabilitasyon ünitesine büyük ilgi

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Pulmoner (Solunum) Rehabilitasyon Ünitesi hizmet vermeye başladı.

Solunum rehabilitasyon ünitesine büyük ilgi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Pulmoner (Solunum) Rehabilitasyon Ünitesi hizmet vermeye başladı. Kronik akciğer hastalığından dolayı nefes darlığı, çabuk yorulma ve güçsüzlük hisseden, günlük işlerini yapmakta zorluk çeken hastalar, pulmoner rehabilitasyon programlarından yararlanıyor.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, pulmoner rehabilitasyonu, kronik solunum yolu hastalıklarının tıbbi tedavisinde standart bir bileşen olarak kabul ettiklerini ve birçok hastanın solunum egzersizleriyle sağlıklı bir hayata kavuştuğunu söyledi. Pulmoner rehabilitasyonun önemini vurgulamak için her yıl 12-18 Mart tarihlerinde, Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olarak hastaları bilgilendirip solunum egzersizlerinin önemini anlattıklarını vurgulayan Prof. Dr. Karadağ, “Pulmoner rehabilitasyon, kronik solunum hastalarının fizikî ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben ferdî olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Süregen nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, hayat kalitesinde azalma ve/veya egzersiz kapasitesinde kısıtlılığı olan bütün solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon uygulanabilmektedir. KOAH başta olmak üzere astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, göğüs duvarı hastalıkları, nöromusküler hastalıklar, akciğer nakli öncesi ve sonrası, akciğer kanseri, obezite ilişkili tüm akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon programı başarı ile uygulanabilmektedir” dedi.
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı da, pulmoner rehabilitasyonun en önemli ve temel bileşeninin egzersiz eğitimi olduğunu vurgulayarak, nefes darlığı olan kronik solunum sorunlu hastaların pulmoner rehabilitasyon programları ile güvenli bir şekilde egzersiz yapabileceklerini söyledi. Egzersiz ile kas kuvvetinin ve kas dayanıklılığının arttığını, böylece hastanın daha uzun mesafeler yürüyebildiğini, kas ve eklemler daha iyi hareket ettiği için de gevşemeyi sağladığını, bunun da kalbin çalışmasını iyileştirerek nefes darlığını azalttığını anlattı.
Pulmoner rehabilitasyon programlarında, uzman hekimin değerlendirmeleri doğrultusunda hasta ve ailesinin eğitimi, vücut kompozisyonu, beslenme ve psikososyal destek, nefes darlığı ile baş edebilme yöntemleri, iş-meşgale tedavisi, enerji koruma yöntemleri vb. gibi iyileştirici egzersiz ve eğitimler yer alıyor.

Solunum rehabilitasyon ünitesine büyük ilgi

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