Solunum yolu yabancı cisimlere karşı öksürükle tepki veriyor

Öksürük, ailelerin çocuklarında en çok şikâyet ettikleri rahatsızlıklardan biri. Gözümüze yabancı bir cisim geldiğinde nasıl ki göz kapağımızı refleks olarak aniden kapatıyorsak, öksürük de solunum yollarına gelen yabancı cisim, balgam, iltihap ve akıntı gibi tehditlere karşı ani bir tepki olarak gerçekleşiyor. Öksürmenin solunum yollarını korumaya yönelik faydalı bir tepki olduğunun altını çizen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Köse,“Öksürük refleksini durdurmak değil, öksürüğe neden olan durumları ortadan kaldırmak doğru bir yaklaşım” diyor.

Enfeksiyon, alerji veya sigara yol açabiliyor

Nezle, burun tıkanıklığı, boğaz enfeksiyonu gibi basit etkenlerden grip, kulak enfeksiyonu, krup, bronşit, zatürre, astım gibi daha ciddi solunum yolları hastalıkları öksürüğe neden olabiliyor. Ayrıca yabancı cisim, alerji, sigara, reflü, kistikfibrozis, kitle, tümör gibi faktörler de öksürüğe yol açıyor.

Öksürük şekli ipucu veriyor

Her öksürük bizi farklı bir sağlık sorununa götürüyor. Örneğin havlama tarzında öksürük krupta, iç çeker gibi öksürük boğmacada, göğüste ötmeyle birlikte öksürük ise astımda görülüyor. Ani başlayan ve morarmanın eşlik ettiği öksürük, yabancı cisim aspirasyonundaortaya çıkıyor. Kişinin öksürükle birlikte kusması varsa, gece öksürükleri artıyorsa reflünün öksürük nedeni olabileceğini belirten Dr. Halil Köse, ülkemizde uzun süreli öksürüğün en önemli nedenlerinden birinin de sigara olduğunu söylüyor. Dr. Halil Köse, öksürükle ilgili farklılıkları anlatmaya devam ederken, “Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı öksürükler gece gözlenir. Öksürük öğürme refleksini uyararak kusmaya neden olabilir. Kusma devam etmedikçe bu korkulacak bir durum değil” dedi.