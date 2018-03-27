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Soma Devlet Hastanesi’nde ilk kez boyun fıtığı ameliyatı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 13:59 | Son Güncelleme

Soma Devlet Hastanesi’nde 1 ay önce göreve başlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr.

Soma Devlet Hastanesi’nde ilk kez boyun fıtığı ameliyatı yapıldı

Soma Devlet Hastanesi’nde 1 ay önce göreve başlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Demirci nezdinde ilk kez boyun fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi.
Manisa’nın Soma ilçesinde kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete giren ilçe devlet hastanesinde atanan yeni doktorlarla birlikte farklı alanlarda sağlık hizmetleri de verilmeye başlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Soma İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan, "Hastanemizde yaklaşık 1 ay önce göreve başlayan beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Hakan Demirci hastanemizde ilk kez boyun fıtığı ameliyatını başarıyla gerçekleştirmiştir. Kendisini kutluyorum ve Soma için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Op. Dr. Hakan Demirci ise, "Kol ağrısı ve kolunda güçsüzlük nedeniyle başvuran hasta Zeki Beyi ameliyat mikroskobu kullanarak gerçekleştirdiğimiz ameliyat ile sağlığına kavuşturduk. Hastanemizin imkanları çok iyi ve yeterli. Soma halkına elimizden geldiği ölçüde iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Boyun fıtığı ameliyatlarını bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Her türlü bel ve boyun fıtığı ameliyatlarını hastanemizde yapabiliyoruz. Hiçbir hastamızın ilçe dışına bu rahatsızlıkları için gitmesine gerek yok" diye konuştu.
Tedavisi yapılan ve sağlığına kavuşan hasta ise yeni hastaneyle birlikte imkanların artmasının vatandaşların lehine olduğunu belirterek, bu tip ameliyatlar için daha önce ya özel hastanelerde yada başka ilçelere gitmek zorunda kaldıklarını artık yaşadıkları şehirde tedavilerinin yapılıyor olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Soma Devlet Hastanesi’nde ilk kez boyun fıtığı ameliyatı yapıldı

Soma Devlet Hastanesi’nde ilk kez boyun fıtığı ameliyatı yapıldı

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