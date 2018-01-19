Sömestirde çocuklarla mutfağa girin

Çocukların sömestir tatilinde besinlerle tanıştırılabileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Çocuklar sebzelere temas etsin, besinleri koklasın ve kontrollü bir şekilde doğrasınlar. Konunun uzmanları da çocuklarla birlikte yemek yapmanın onların hem özgüvenlerini geliştirdiğini hem de uzun vadede beslenmeleri konusunda bir fikir aşılayacağını belirtiyor” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR YEMEK YAPMANIN ZOR OLMADIĞINI GÖRMELİ

Yemekleri önlerine devamlı hazır olarak sunulan çocuklarda yemek seçmenin çok fazla görüldüğünü ve ileride yemek yapmanın zor bir iş gibi görülüp hazır ve paketli ürünlere yönelimin artabileceğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bu da toplumlarda artan obezitenin önemli sebeplerinden biri” dedi.

ŞEKER ÖDÜL OLARAK SUNULMAMALI

Özellikle gelişim dönemindeki çocuklarda, tüketilen besinin kalitesinin uzun dönem sağlık durumları açısından çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bu dönemde ders döneminin bitmesine bağlı olarak çocuklarınıza kontrolsüz bir şekilde hazır gıda tüketim özgürlüğü sunarsanız bu onlarda hep mutluluk ve ödül kodlaması yaratacağı için yıllar sonra da kendisini her üzgün hissettiğinde mutluluk hissini bu besinler ile arayacaktır. Bu da yerini kilo problemine bırakıp daha büyük mutsuzluklara zemin hazırlar” şeklinde konuştu.