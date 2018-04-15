"Son birkaç aydır sıkça kızamık vakalarıyla karşılaşıyoruz"

Türkiye'deki sıcaklık artışının akciğer hastalıklarına bağlı ölümlerin artmasına neden olduğunu ifade eden Bayram, "Ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgeleri ve Batı Anadolu'da ciddi riskler var. Konya'da yer altı sularının çekildiğini, obrukların oluştuğunu görüyoruz. Çöl tozu fırtınaları artıyor. Sahra, Kuzey Afrika, Orta Doğu çöllerinden gelen fırtınalarının etkisi altında kalıyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Bayram da küresel ısınma ya da sıcaklık artışıyla çeşitli hastalıklara bağlı akciğer ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin arttığını dile getirdi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da kebapçılar üzerinde yapılan çalışmayı aktaran Yorgancıoğlu, "Araştırmada özellikle ocak başında kömürün üzerinde kebap pişirenler hasta olmasalar dahi yapılan testlerde solunum sistemlerinin etkilendiği görüldü." dedi.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Cinel de Türkiye'de yılda ortalama 1,3 milyon bebeğin dünyaya geldiğini, her yeni doğan bebeğin ulusal aşı takvimi çerçevesinde aşılandığını söyledi.

Yılda yaklaşık 14 bin bebeğin aşılama sayesinde ölümünün engellenebileceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Cinel, şunları kaydetti:

"Son yıllarda aşı reddiyle çok fazla karşılaşmaya başladık. Özellikle 2016 verilerinde 10 bin kadar ailenin aşı reddinde bulunduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, eğer aşılama yapılmazsa her yıl 3 milyon çocuğun ölebileceğini öngörüyor. Şimdiye kadar yapılan uygulamalarla tüm dünyada özellikle çiçek, difteri gibi hastalıklar ortadan kaldırılmış durumda. Son yıllarda aşı reddi yüzünden ülkemizde ortadan kaldırılmaya ramak kalmış kızamık gibi hastalıklar neredeyse hortladı. Son birkaç aydır çocuk kliniklerimizde sıkça kızamık vakalarıyla karşılaşmaya başladık."

Son yıllarda grip hastalığının da çok ağır seyrettiğini vurgulayan Cinel, bazı hastaların özellikle grip aşısı yaptırması gerektiğini söyledi. Cinel, risk grubunda olmasına rağmen grip aşısı yapılmadığı için kaybedilen hastalar olduğunu bildirdi.