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Son umut geldikleri Türkiye'de şifa buldular

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.05.2018 11:09 | Son Güncelleme

Çeşitli nedenlerle karaciğer yetmezliği yaşayan çok sayıda yabancı hasta, bu alanda önemli bir merkez haline gelen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde sağlığına kavuştu - Son çare olarak Türkiye'ye gelip merkezde tedavi olan hastalar, sıhhatlerine kavuşup sağlıklı bir yaşama adım atmanın mutluluğunu yaşıyor - Kırgızistan'dan tedavi için Malatya'ya gelen 65 yaşındaki Kurmankozhoev: - "Nakil için bu hastaneyi seçmekte yanılmadık. Buradaki sağlık hizmeti gayet iyi" - Gürcistan'dan gelen Rukhadze: - "Gürcistan'da bana 'ameliyat olabilmen için iyileşmen gerekir, bunun için de daha 3 yıl süren var' dediler. Buraya geldim, hemen ameliyat ettiler"

ORHAN YOLDAŞ - Çeşitli nedenlerle karaciğer yetmezliği yaşayan ve son umut olarak Türkiye'ye gelen çok sayıda yabancı hasta, karaciğer naklinde önemli bir merkez haline gelen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde sağlığına kavuştu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2001'de başlayan karaciğer nakli programı kapsamında 2005'te başlanan canlı vericiden organ nakli Türk hastalar kadar dünya ülkelerinde de ilgi çekiyor.

Karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünya da ise ikinci sırada bulunan merkeze "son umut" olarak gelen hastalar, buradaki tedavilerinin ardından sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kırgızistanlı 65 yaşındaki Mukambai Kurmankozhoev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce Ankara'da bir hastaneden karaciğer tümörü nedeniyle geçirdiği ameliyatta karaciğerinin bir kısmının alındığını belirtti.

Birkaç yıl sonra tekrar karaciğer tümörü şikayetiyle İstanbul'da başka bir hastanede ikinci kez ameliyat olduğunu hatırlatan Kurmankozhoev, doktorlarının kendisine nakil olması gerektiğini bildirdiğini söyledi.

Son umut Turgut Özal Tıp Merkezi'ne geldiğini dile getiren Kırgız hasta, "Buraya gelmeden önce Amerika, Rusya, Güney Kore'de karaciğer nakillerini araştırdım. Sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan karaciğer nakilleri duydum ve burayı tercih ettim. Kırgızistan'daki doktorlar da beni buraya yönlendirdi. Aslında ne kadar araştırsam da Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile görüşmeden önce bu kadar sağlığıma kavuşacağıma, nakilin başarılı olacağına inanmıyordum. Sezai hoca ile konuştuktan sonra ona inandım, bana güven verdi." diye konuştu.

- "Yeniden doğmuş gibi oldum"

Doktorların tahlillerine baktıktan sonra ameliyata onay verdiğini aktaran Kurmankozhoev, donörü olan yeğeninden alınan parçanın kendisine nakledildiğini ifade etti.

Kurmankozhoev, nakille sağlığına kavuştuğunu anlatarak, "Yeniden doğmuş gibi oldum. Nakil için bu hastaneyi seçmekte yanılmadık. Buradaki sağlık hizmeti gayet iyi. Hastanenin sağlık personeli güler yüzle her gün yanıma gelerek sağlığımı soruyor hatta temizlikçi bile sağlığımı soruyor." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı Kırgızistan ziyaretinde gördüğünü anlatan Kurmankozhoev, büyük devlet adamının yaptırdığı hastanede tedavi olmanın ve sağlığına kavuşmasının da kendisine ayrı bir gurur verdiğini kaydetti.

- "Buradaki sağlık hizmeti çok iyi"

Gürcistan'dan gelen 67 yaşındaki emekli hemşire Tsiuri Rukhadze ise geçen yıl ülkesinde geçirdiği safra kesesi ameliyatı sırasında karaciğerinde meydana gelen zedelenme nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı anlattı.

Karaciğer tedavisi olmak amacıyla Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiğini belirten Rukhadze, merkezi yine ülkesindeki büyük bir hastanede yöneticilik yapan bir arkadaşının tavsiye ettiğine değindi.

Ülkesindeki doktorların kendisini ameliyat etmediğini anlatan Rukhadze, şöyle konuştu:

"Gürcistan'da bana 'ameliyat olabilmen için iyileşmen gerekir, bunun için de daha 3 yıl süren var' dediler. Buraya geldim, hemen ameliyat ettiler. Ameliyattan sonra sağlık durumumda düzelme oldu. Sadece ameliyat yerim acıyor, o da normal. Buradaki sağlık hizmeti çok iyi, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

- "Kendimi iyi hissediyorum"

Azerbaycan'dan tedavi amacıyla Malatya'ya gelen 56 yaşındaki Fuat Mamadov ise uzun zamandan bu yana karaciğerinden dolayı sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Sağlığına kavuşmak farklı ülkelerdeki hastanelere gittiğini ve tahlillerini gönderdiğini belirten Mamadov, şunları kaydetti:

"Türkiye'de gittiğim hastaneler nakil için Malatya'yı önerdi. Tahlillerimi Almanya'da bir hastaneye gönderdim, onlarda nakil olmam gerektiğini bildirdi. Ben de bu hastaneye geldim, bir ay içinde tahlillerimi yaptılar. Yaklaşık iki hafta önce karaciğer nakli oldum. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Buradaki hekimlere teşekkür ediyorum. Doktorlar 10 gün içinde taburcu olabileceğimi belirtti. "

- Yılın ilk 4 ayında 80 nakil gerçekleştirildi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da yurt içi ve dışından çok sayıda hastanın karaciğer hastalıkları ve nakliyle ilgili kendilerine müracaat ettiğini söyledi.

Şu ana kadar aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 2 bin 200'ün üzerinde hastaya karaciğer nakli yaptıklarına dikkati çeken Yılmaz, geçen yıl 223 nakil, bu yılın ilk 4 ayında ise 80 hastaya nakil gerçekleştirildiğini anlattı.

Bu yıl yapılan nakillerde yüzde 95'in üzerinde başarı sağlandığına vurgulayan Yılmaz, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinden birçok hastanın karaciğer nakli için Turgut Özal Tıp Merkezi'ne geldiğini sözlerine ekledi.

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