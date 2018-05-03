Son umut geldikleri Türkiye'de şifa buldular

ORHAN YOLDAŞ - Çeşitli nedenlerle karaciğer yetmezliği yaşayan ve son umut olarak Türkiye'ye gelen çok sayıda yabancı hasta, karaciğer naklinde önemli bir merkez haline gelen İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde sağlığına kavuştu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2001'de başlayan karaciğer nakli programı kapsamında 2005'te başlanan canlı vericiden organ nakli Türk hastalar kadar dünya ülkelerinde de ilgi çekiyor. Karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünya da ise ikinci sırada bulunan merkeze "son umut" olarak gelen hastalar, buradaki tedavilerinin ardından sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Kırgızistanlı 65 yaşındaki Mukambai Kurmankozhoev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce Ankara'da bir hastaneden karaciğer tümörü nedeniyle geçirdiği ameliyatta karaciğerinin bir kısmının alındığını belirtti. Birkaç yıl sonra tekrar karaciğer tümörü şikayetiyle İstanbul'da başka bir hastanede ikinci kez ameliyat olduğunu hatırlatan Kurmankozhoev, doktorlarının kendisine nakil olması gerektiğini bildirdiğini söyledi.

Son umut Turgut Özal Tıp Merkezi'ne geldiğini dile getiren Kırgız hasta, "Buraya gelmeden önce Amerika, Rusya, Güney Kore'de karaciğer nakillerini araştırdım. Sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan karaciğer nakilleri duydum ve burayı tercih ettim. Kırgızistan'daki doktorlar da beni buraya yönlendirdi. Aslında ne kadar araştırsam da Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile görüşmeden önce bu kadar sağlığıma kavuşacağıma, nakilin başarılı olacağına inanmıyordum. Sezai hoca ile konuştuktan sonra ona inandım, bana güven verdi." diye konuştu. - "Yeniden doğmuş gibi oldum" Doktorların tahlillerine baktıktan sonra ameliyata onay verdiğini aktaran Kurmankozhoev, donörü olan yeğeninden alınan parçanın kendisine nakledildiğini ifade etti. Kurmankozhoev, nakille sağlığına kavuştuğunu anlatarak, "Yeniden doğmuş gibi oldum. Nakil için bu hastaneyi seçmekte yanılmadık. Buradaki sağlık hizmeti gayet iyi. Hastanenin sağlık personeli güler yüzle her gün yanıma gelerek sağlığımı soruyor hatta temizlikçi bile sağlığımı soruyor." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı Kırgızistan ziyaretinde gördüğünü anlatan Kurmankozhoev, büyük devlet adamının yaptırdığı hastanede tedavi olmanın ve sağlığına kavuşmasının da kendisine ayrı bir gurur verdiğini kaydetti. - "Buradaki sağlık hizmeti çok iyi" Gürcistan'dan gelen 67 yaşındaki emekli hemşire Tsiuri Rukhadze ise geçen yıl ülkesinde geçirdiği safra kesesi ameliyatı sırasında karaciğerinde meydana gelen zedelenme nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı anlattı. Karaciğer tedavisi olmak amacıyla Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiğini belirten Rukhadze, merkezi yine ülkesindeki büyük bir hastanede yöneticilik yapan bir arkadaşının tavsiye ettiğine değindi. Ülkesindeki doktorların kendisini ameliyat etmediğini anlatan Rukhadze, şöyle konuştu: "Gürcistan'da bana 'ameliyat olabilmen için iyileşmen gerekir, bunun için de daha 3 yıl süren var' dediler. Buraya geldim, hemen ameliyat ettiler. Ameliyattan sonra sağlık durumumda düzelme oldu. Sadece ameliyat yerim acıyor, o da normal. Buradaki sağlık hizmeti çok iyi, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."