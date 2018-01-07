Son yılların en popüler yöntemi! Kök hücre ile gençleşme

Yaş ilerledikçe ciltte gevşeme ve elastikiyeti kaybetme ile birlikte sarkma başlar. Yüz ve yanak bölgeleri toplu olanlar ve küçük çeneye sahip olanlar daha kısa sürede sarkma yaşarlar. Ancak ciltteki lekelere ve renk eşitsizliklerine, artık PRP (Platelet Rich Plasma) ile veda etmek mümkün.

PRP, deriyi en doğal şekilde yapılandırırken, kırışıklıkları, çizgileri ve deriyi doldurarak değil; gençleştirerek gideren bir yöntemdir. Kişiden alınan ufak bir miktar kanın özel bir tüpe konularak santrifüj işlemine tabi tutulup ayrıştırılmasından elde edilir. Yani bir anlamda kandaki zengin içerik kenara ayırılır. Daha sonra, zengin içerik dediğimiz kırmızı hücrelerden oluşan bu kısım cilt altına verilir.

Bu işlem sadece bir gençleştirme uygulaması değildir. Yara izlerinde ve açık yaralarda iyileşmede, ciltte canlanma ve tazelenmede, çene implantlarında ve benzer birçok alanda kullanılabilir. Tüm yüz bölgesine, gözaltı morluklarına, saç derisine, boyuna, el üstüne ve doku onarımı gereken her yere uygulama yapılabilir. Uygulamadan hemen sonra, cildinizde sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar.