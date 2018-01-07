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Son yılların en popüler yöntemi! Kök hücre ile gençleşme

SAĞLIK HABERLERİ | 07.01.2018 11:08 | Son Güncelleme 5 saat önce

21. yüzyılın tedavisi kabul edilen, tıbbın birçok alanında yenilenme tedavilerinde kullanılan kök hücre, estetik ve plastik cerrahide de yenilenme ve gençleştirmek amaçlı kullanılan son yılların popüler ve gözde yöntemidir. Özel Ankara HLC Plastik ve Rekonstrüktif Merkezi Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özerk Demiralp, kök hücre tedavisini anlattı.

Son yılların en popüler yöntemi! Kök hücre ile gençleşme

Yaş ilerledikçe ciltte gevşeme ve elastikiyeti kaybetme ile birlikte sarkma başlar. Yüz ve yanak bölgeleri toplu olanlar ve küçük çeneye sahip olanlar daha kısa sürede sarkma yaşarlar. Ancak ciltteki lekelere ve renk eşitsizliklerine, artık PRP (Platelet Rich Plasma) ile veda etmek mümkün.

PRP, deriyi en doğal şekilde yapılandırırken, kırışıklıkları, çizgileri ve deriyi doldurarak değil; gençleştirerek gideren bir yöntemdir. Kişiden alınan ufak bir miktar kanın özel bir tüpe konularak santrifüj işlemine tabi tutulup ayrıştırılmasından elde edilir. Yani bir anlamda kandaki zengin içerik kenara ayırılır. Daha sonra, zengin içerik dediğimiz kırmızı hücrelerden oluşan bu kısım cilt altına verilir.

Bu işlem sadece bir gençleştirme uygulaması değildir. Yara izlerinde ve açık yaralarda iyileşmede, ciltte canlanma ve tazelenmede, çene implantlarında ve benzer birçok alanda kullanılabilir. Tüm yüz bölgesine, gözaltı morluklarına, saç derisine, boyuna, el üstüne ve doku onarımı gereken her yere uygulama yapılabilir. Uygulamadan hemen sonra, cildinizde sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar.

PRP, sadece doktorlar tarafından uygulanması gereken medikal bir işlemdir. Pürüzsüz bir cilt isterken başka sorunlarla yüz yüze gelmemeniz için, mutlaka güvenilir bir merkez ve hekim seçmelisiniz.

Bu uygulama sonrası cildinizdeki hızlı iyileşme ve yenilenmiş görüntünüz sayesinde, ‘Yüzünde bir değişiklik var’ cümlesini sık sık duyabilirsiniz. PRP sonrası birçok kişide, bebeksi ve tazelenmiş bir cilt en bariz görülen sonuçlardan biridir.

PRP ile artık cildinizi kapatmanıza gerek yok, makyajı sadece bir zorunluluk olarak değil de bir keyif olarak uygulayacağınız günler geldi.

Daha canlı, onarılmış, sağlıklı, pürüzsüz ve yepyeni bir cilt için… PRP, sizin olanı size geri versin.

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estetik Kök hücre Özerk Demiralp

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