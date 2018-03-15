Soroptimist Kulübü’nden hastaneye kuvöz

Mezitli Soroptimist Kulübü, ’Erken Doğanları Yaşatalım Projesi’ kapsamında bir adet bebek kuvözünü Mersin Üniversitesi (MEÜ) Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi Bölümü’ne hediye etti.
Almanya’dan sipariş edilen kuvözü, Türkiye Soroptimist Kulübü Başkanı Nilgün Pakkan, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat, kulübün kurucu başkanı Sembol Tarhan ve üyeler teslim etti. Türkiye’de ve Mersin’de bebek ölümlerini araştırdıklarını ifade eden Başkan Varat, "Karşımıza çıkan en büyük eksiklik donanımlı kuvöz yetersizliği oldu. Mersin Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne bir kuvöz almak istedik. Elbette hastanede kuvöz var ancak bin gram altında doğan çocukların ihtiyacı olan yeterli sayıda kuvöz maalesef yok. Annelerin çaresizliği, bebeklerin yaşam savaşını gördük. Bebeklerin yaşamaları için, en önemlisi sakat kalmamaları için gerekli olan kuvözü kulüp olarak almaya karar verdik" dedi.
Konuşmanın ardından kuvöz, yetkililere teslim edildi.
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