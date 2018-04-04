HABER

Sorunlu burun mutsuz ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Sorunlu burun mutsuz ediyor

Op.Dr. Bahadır Baykal, sorunlu burunun mutsuz ettiğini söyledi.
Mobbing’in (zorbalık) maalesef oldukça yaygın bir sorun olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, "Pek çok çocuk ve ergen "kusurlu" burunlarıyla ile ilgili akranları tarafından zalim sataşmalara hedef olurlar" dedi.
Burun estetiği cerrahisinin, burun gelişimini tamamlamadığı için 18 yaşın altında uygulanmaması gerektiğini ifade eden Op.Dr.Bahadır Baykal, "Özellikle ergenlik döneminde bu tür sataşmalara maruz kalmış kişiler, genç yetişkin oldukları dönemde, burun estetiği olmak isteyebiliyorlar. İnsanların burunlarından mutsuz olmalarının hem fonksiyonel hem de estetik nedenleri olabilir. Burun, yüzün tüm görünümünü etkileyen en karakteristik yapıdır. Burun estetiği ile hedeflenen; burnun, yüzün diğer özelliklerine uyumlu ve orantılı bir hale getirilmesi ve dolayısıyla yüzde ahengin oluşmasını sağlamaktır. Burun Estetiği ve Burnun Fonksiyonları; pek çok kişi burun fonksiyonlarının sağlıklı çalışmaması ve nefes alma konusunda yaşadıkları zorluk nedeniyle burun ameliyatı olmak ister. Deviasyon problemleri, konka hipertrofisi, polip ve uyku apnesi gibi konular rinoplasti ile aynı anda ele alınabilinir. Fonksiyonel rinoplasti hastalarının pek çoğunda amaç nefes almaya neden olan burun şekil bozukluğunu doğal ve güzel bir görünümle düzeltmek olmalıdır" diye konuştu.
Amerikan Fasyal Plastik Cerrahi Derneği’nin (AAFPS) son yıllardaki istatistik raporu verileri, burun estetiğinin, ABD’de yaşayan 30 yaş altındaki kişilerde en sık yapılan estetik müdahale olduğu yönünde olduğunu anlatan Op.Dr. Bahadır Baykal, "Bir çok kişi ilk gençlik döneminde, burunlarındaki görsel problemlerinden ötürü oldukça mutsuz oluyor ve kendi finansal güçlerini oluşturur oluşturmaz, genç yetişkinler olarak bu problemlerini çözme arayışına giriyorlar. Burun estetiği cerrahisi, her ne kadar kadınlarda daha sık yapılan bir girişim gibi görünse de erkeklerde de oldukça sık yapılmakta. Tabi pek çok kişi de de sağlıklı nefes almak için de rinoplastiden faydalanıyoruz. Bazen doğumsal anormallikler, gelişim bozuklukları ya da kaza sonucu oluşan yaralanmalar gibi durumlarda oluşan deformitelerin iyileştirilmesinde de burun estetiğinden faydalanmaktayız" ifadelerini kullandı.
Başarılı bir ameliyat ile daha güzel bir burna kavuşulabileceğini ancak bu ameliyata hayatınıza dair tüm memnuniyetsizliğinizin tek çözümü mantığıyla yaklaşmanın da hata olacağını söyleyen Op.Dr. Bahadır Baykal, "Gerçekçi beklenti ve hedefler mutlu olmanız için şart. Ama benim gözlemim de şudur ki başarılı bir operasyon sonucu mutlu olan kişilerin kendine olan güvenleri artıyor" şeklinde konuştu.

Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklikBaşbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Dişleriniz kanseri ortaya çıkarıyor!

Dişleriniz kanseri ortaya çıkarıyor!

Beyin tümörüne karşı devrimsel yöntem!

Beyin tümörüne karşı devrimsel yöntem!

Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.