Sorunlu evlilikler, çocuk yaparak kurtarılamıyor

Uzmanlar, evliliklerinde sorun yaşayan çiftlerin evliliklerini bebek yaparak kurtarmaya çalışmalarının yanlış olduğunu belirterek, sorunların devam etmesi durumunda çocukların hiç istenmeyecek davranışlar kazanmalarına yol açabileceğini bildirdi. Aile kavramının olduğu zamandan beri çiftler arasında yaşanan olumsuzluklarda veya iyi gitmeyen evliliklerin bebek yaparak kurtarılmaya çalışılması fikrinin yanlış olduğu belirtildi. Uzmanlar, mutsuz ve boşanma haddesine gelmiş evlilikleri, çocuk yaparak kurtarma fikrinin tamamen yanlış olduğunu, bunun yerine ya sorunu ortadan kaldırmaları boşanmalarının daha uygun olabileceğini kaydetti. Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Memorial Dicle Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Özlem Soysal, bir ilişkinin güzel ilerleyebilmesi için, çiftlerin sağlıklı bir şekilde düşünmeleri ve ilişkilerini bu yönde yürütmeleri gerektiğini söyledi. Aralarında sorun bulunan çiftlerin, genellikle çocuk olursa evliliklerini kurtarabileceği düşüncesine girdiğini kaydeden Soysal, “Bu maalesef ki yanlış bir düşüncedir. Bir ilişkide saygı sevgi yoksa, bu belirli bir seviyeye getirmemişse çocuk evliliği kurtarmıyor, aksine o evliliği daha da çıkmaza sürüklüyor. Bu da çocuğun gelişimi ve geleceği için çok büyük sorunlar ortaya çıkarıyor” dedi.

“Kötü giden evliliklerde çocuğun geleceği karartılıyor”

Evli çiftlerin, mutsuz olduklarında veya bir problemle karşı karşıya geldiklerinde toplumsal olarak bebek yapmaları konusunda eleştirilere maruz kaldıklarını aktaran Soysal, şöyle devam etti:

“Aksine bu evliliği kurtarmıyor. Kötü giden evlilikte mutsuz bir çocuk dünyaya gelmiş oluyor. Bu çocuğun gelişimi açısından hayatını çok olumsuz etkileyebilir. Çocukta ne gibi sorunlar ortaya çıkarabilir, uyum problemi bunların en başındadır. Sevgisizlik, ilgisizlik, ortaya çıkar ve o da bunları farklı yerlerde aramaya başlar. Daha da ileriye gidersek, madde bağımlılığına, aile ilişkilerinin kopuk olması nedeni ile sevgiyi dışarıda aramasına, farklı yönlere yönelme, aile içerisinde huzursuz olan çocuğun derslerinde düşüş yaşanması, içine kapanık, asosyal bir kişiliğe bürünmesine neden olmaktadır. Çocuklar genelde mutsuz bir evliliğin kurtarıcısı olmamalı, mutlu bir ailenin temeli olmalı. Evliliği çatırdayan çiftlere önerimiz, öncelikle kendi ilişkilerini kurabilmeleri, birbirlerini önemsemeli ve her şeyden önce saygılı sevgili olmalılar. İyi bir iletişim kurduktan sonra her iki çiftin de onayı olmalı çocuk getirmek için. Eğer sağlıklı bir yuva kurmak istiyorlarsa, dünyaya sağlıklı bir çocuk getirmek istiyorlarsa, temelde mutluluk yatmalı. Mutsuz giden bir evliliğe, dünyaya çocuk getirerek kurtarma inancı yerine boşanmaları daha doğru, aksi durumda çocuğun da geleceğini karartmış olurlar.”

Sorun yaşayan çiftlerin çocuk yapma düşüncesinden önce muhakkak bir uzmanla görüşmesi gerektiğini vurgulayan Soysal, bu görüşü aldıktan sonra eğer sorunu sağlıklı bir şekilde atlattığı ortaya çıkarsa, çiftlerin bebek yapmayı düşünebileceğini dile getirdi.